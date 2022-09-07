Устроить праздник легко: готовим цыпленка табака по рецепту Клопотенко

Вкусная курятина всегда ассоциируется с чем-нибудь радостным и праздничным. Не стоит откладывать кулинарную радость и удовольствие к выходным – давайте устраивать их даже в будни.

Цыпленок табака – одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Готовить его очень легко, что еще раз доказывает: для создания кулинарного шедевра обычно нужно только желание и немного свободного времени.

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Для блюда нужна маленькая тушка птицы, которой перед приготовлением нужно обрезать хвост и кончики крыльев, чтобы они не пригорели. Также в процессе приготовления нам нужно будет максимально прижать тушку к сковороде, поэтому заранее нужно приготовить какой-нибудь "груз", чтобы установить на крышку.

Цыпленок табака: рецепт Клопотенка

Время: 30 минут

Порций: 1

Быстрый "грузинский" праздник / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

тушка цыпленка (до 500 граммов);

чеснок – 5 – 6 зубчиков;

подсолнечное масло – 100 миллилитров;

соль, перец – по вкусу.

Для соуса потребуется:

йогурт – 200 – 250 миллилитров без наполнителей;

чеснок – 4 – 5 зубчиков;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Моем цыпленка и вытираем бумажными полотенцами. Разрезаем тушку вдоль грудки и раскрываем "книжкой". Разгибаем и прижимаем, чтобы она стала максимально плоской. Обмазываем цыпленка тертым чесноком, солью и перцем. На сковороду даем масло, ждем, пока хорошо нагреется. Кладем цыпленка на сковороду, накрываем крышкой и придавливаем прессом. Жарим по 7 – 8 минут с каждой стороны до румяной корочки, время от времени цыпленок нужно переворачивать. Курица готова, когда при прокалывании из нее вытекает прозрачный сок. Готовим соус: измельчаем чеснок, смешиваем с йогуртом, солим и перчим по вкусу. Подаем курочку с йогуртовым соусом.

Приятного аппетита!