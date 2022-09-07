Устроить праздник легко: готовим цыпленка табака по рецепту Клопотенко
Источник:сайт Евгения Клопотенко
Вкусная курятина всегда ассоциируется с чем-нибудь радостным и праздничным. Не стоит откладывать кулинарную радость и удовольствие к выходным – давайте устраивать их даже в будни.
Цыпленок табака – одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Готовить его очень легко, что еще раз доказывает: для создания кулинарного шедевра обычно нужно только желание и немного свободного времени.
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Для блюда нужна маленькая тушка птицы, которой перед приготовлением нужно обрезать хвост и кончики крыльев, чтобы они не пригорели. Также в процессе приготовления нам нужно будет максимально прижать тушку к сковороде, поэтому заранее нужно приготовить какой-нибудь "груз", чтобы установить на крышку.
Цыпленок табака: рецепт Клопотенка
Время: 30 минут
Порций: 1
Быстрый "грузинский" праздник / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- тушка цыпленка (до 500 граммов);
- чеснок – 5 – 6 зубчиков;
- подсолнечное масло – 100 миллилитров;
- соль, перец – по вкусу.
Для соуса потребуется:
- йогурт – 200 – 250 миллилитров без наполнителей;
- чеснок – 4 – 5 зубчиков;
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Моем цыпленка и вытираем бумажными полотенцами. Разрезаем тушку вдоль грудки и раскрываем "книжкой". Разгибаем и прижимаем, чтобы она стала максимально плоской.
- Обмазываем цыпленка тертым чесноком, солью и перцем.
- На сковороду даем масло, ждем, пока хорошо нагреется. Кладем цыпленка на сковороду, накрываем крышкой и придавливаем прессом. Жарим по 7 – 8 минут с каждой стороны до румяной корочки, время от времени цыпленок нужно переворачивать. Курица готова, когда при прокалывании из нее вытекает прозрачный сок.
- Готовим соус: измельчаем чеснок, смешиваем с йогуртом, солим и перчим по вкусу.
- Подаем курочку с йогуртовым соусом.
Приятного аппетита!