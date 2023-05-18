Одна лучше другой: украинские повара похвастались своими вышиванками

В День вышиванки, 18 мая, украинские шеф-повара и эксперты кулинарного шоу "Мастер шеф" поделились с читателями своими фотографиями в вышиванках.

Украинские шеф-повара, хоть и не все они родились в Украине, как Эктор Хименес-Браво, ценят традиции. Украинская вышиванка это не только наряд, это генетический код, который находится в каждом из нас. 24 канал подобрал яркие фото поваров в вышитых сорочках, чтобы и вы могли полюбоваться их красотой.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, неизменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями фотографией на которой впитал темно-зеленую вышиванку, а на руках у него его верный друг Лупита.



Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграммы повара

Коллега по шоу Эктора, Владимир Ярославский тоже нарядил свою вышиванку в большой украинский праздник. Образ Владимира дополнил гуцульский строй, который ему чрезвычайно к лицу.

Новатор и борец за популяризацию украинской кухни в мире Евгений Клопотенко призвал своих читателей наряжать вышиванки и делать фото у них. А еще лучше, носить их не только на праздник, а каждый день.



Евгений Клопотенко / Фото из инстаграммы повара

Экссудия кулинарного шоу "Мастер Шеф", победительница и известная украинская кондитерка Елизавета Глинская нарядила белоснежную вышиванку с аккуратной вышивкой.

Лиза Глинская / Фото из инстаграммы повара

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