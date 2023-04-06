Без лишних калорий: готовим фреш чикен ролл

Когда мы стараемся правильно питаться, частенько возникают соблазны, перед которыми трудно устоять. Например, уличная пища, быстрая пища, как пицца, бурито или шаурма.

Чтобы не сдаваться и не "грешить", мы подобрали для вас рецепт блюда, которое сумеет утолить ваш "голод" к запрещенной диетой пище, и насытить не хуже фастфуда.

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Только представьте, хрустящий лаваш, сочная курочка, свежие овощи и аппетитный соус. Фреш Чикен Ролл готовить легко, быстро и просто, а получается нереально вкусно. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.

Рецепт фреш чикен ролл

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 лаваша;

– 300 граммов куриного филе;

– соль, перец и любимые специи;

– 2 горсти листьев салата;

– 1 огурец;

– 7 – 8 маленьких томатов.

Для соуса:

– 4 столовые ложки сметаны или майонеза;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 – 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Нарезаем куриное мясо кусочками, сдабриваем специями и выкладываем на слой пергамента для выпечки. Закрываем все в плотный пакет из пергамента и перекладываем на сковороду.

Обжариваем курочку в пергаменте на сковороде до готовности с обеих сторон.

Для соуса смешиваем все ингредиенты.

Перекладываем мясо на лаваш, добавляем соус, листья салата, кусочки огурца и томатов. Осторожно формируем все в ролл и дополнительно обжариваем на сухой сковороде.

Приятного аппетита!