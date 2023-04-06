Без лишних калорий: готовим фреш чикен ролл
6 апреля 2023, 15:31Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Когда мы стараемся правильно питаться, частенько возникают соблазны, перед которыми трудно устоять. Например, уличная пища, быстрая пища, как пицца, бурито или шаурма.
Чтобы не сдаваться и не "грешить", мы подобрали для вас рецепт блюда, которое сумеет утолить ваш "голод" к запрещенной диетой пище, и насытить не хуже фастфуда.
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Только представьте, хрустящий лаваш, сочная курочка, свежие овощи и аппетитный соус. Фреш Чикен Ролл готовить легко, быстро и просто, а получается нереально вкусно. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.
Рецепт фреш чикен ролл
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарезаем куриное мясо кусочками, сдабриваем специями и выкладываем на слой пергамента для выпечки. Закрываем все в плотный пакет из пергамента и перекладываем на сковороду.
- Обжариваем курочку в пергаменте на сковороде до готовности с обеих сторон.
- Для соуса смешиваем все ингредиенты.
- Перекладываем мясо на лаваш, добавляем соус, листья салата, кусочки огурца и томатов. Осторожно формируем все в ролл и дополнительно обжариваем на сухой сковороде.
Приятного аппетита!