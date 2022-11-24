Никакого свертывания: как правильно заливать сливки в супы и соусы

Сливки в супе или соусе – это особое приложение, которое сделает блюдо очень нежным. Впрочем, есть проблема: если совершить ошибки, то они свернутся и все испортят.

Свернутые сливки после добавления в горячие блюда – это неприятность, с которой встречалась любая хозяйка. Комочки портят всю эстетику блюда, не говоря о том, что о равномерном распределении сливок можно забыть. Как все делать правильно, чтобы больше никогда не сталкиваться с подобной ситуацией?

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Как добавлять сливки в горячие блюда

Первое, что важно знать – белки сворачиваются независимо от жирности. При контакте сливок с горячей водой происходят сложные химические процессы, в результате которых содержащийся в сливках белок начинает сворачиваться.

Добавлять сливки в горячие блюда нужно правильно / Фото Canva

Свертывание белка – процесс необратимый, так что если неприятность уже произошла, назад ничего не вернешь. Поэтому следует воспользоваться следующими советами, которые помогут избежать свертывания сливок.

Первый, наиболее популярный – добавление сливок в несколько ложек супа, тщательное перемешивание, а уже потом добавление к остальному блюду. Таким образом, температура сливок будет увеличиваться постепенно, и свертывания не будет.

Также можно закалить сливки супом и добавить немного муки или соли. Мука предотвращает свертывание, а соль не дает белку сворачиваться.

Бывает, что эти методы за неимением мастерства не срабатывают, но не стоит разочаровываться. Опыт приобретается практикой, и впоследствии свернутые сливки больше никогда вас не огорчат.