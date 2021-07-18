Как приготовить полезный хлеб: домашний рецепт с зеленой гречкой

Гречневый хлеб - один из самых полезных видов хлеба. Мы подготовили для вас рецепт хлеба, который вы сможете приготовить дома.

Ароматный хлеб с хрустящей корочкой понравится всем. Для теста используют зеленую гречку, тыквенные семечки, лен, кунжут. Тесто готовить просто, но нужно время для выпекания.

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Хлеб подают в различным блюдам на завтрак, обед, ужин, готовят брускетты с сыром или джемом.

Гречневый хлеб с семенами / Фото с инстаграм Fat Killers

Как приготовить хлеб из гречки

Время: 2 часа

2 часа Порции: 1

1 Калорийность на 100 граммов: 228 ккал

Гречку промыть заранее замочите в миске с водой на 8 часов. Промойте, сцедите воду. В гречку добавьте лимонный сок, соду, соль, семена, выложите в чашу блендера, измельчить до однородной консистенции. Накройте крышкой или пищевой пленкой, сделайте небольшое отверстие, оставить еще на 8 – 12 часов. Выложите тесто в силиконовую форму, сверху посыпьте семенами. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 1,5 – 2 часа. Готовность проверяйте зубочисткой. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!

– 500 граммов зеленой гречки;– 1 чайная ложка лимонного сока;– 15 граммов тыквенных семечек (кунжута, льна);– 2 грамма соды;– соль.