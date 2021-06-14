С тех пор как ребенок стал есть не с ложечки, а самостоятельно, мы не можем точно знать, получает ли он необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Даже если ему ежедневно читать нотации о вреде фастфуда. Даже если давать ему деньги на обед. Даже если находить время, чтобы упаковать в ланчбокс стратегический запас свежей домашней еды.
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Кроме родителей у детей есть другие авторитеты:
- Бабушки и дедушки, не упускающие случая угостить внуков конфетами.
- Сверстники, которые с аппетитом уплетают гамбургер или пиццу.
- Реклама на ТВ и в интернете, что навязывает "модное" питание: газированные напитки, шоколадные батончики, чипсы.
Как питаться детям
Правильный детский рацион – сбалансированный и разнообразный. На столе должны присутствовать все продукты, внесенные диетологами в перечень здоровых*:
- Птица и рыба, которые являются источником полноценного белка (красного мяса – немного), непереработанные мясные продукты.
- Овощи, ягоды, фрукты (свежие и сушеные), зелень.
- Бобовые.
- Яйца.
- Молочные и кисломолочные продукты.
- Продукты из цельного зерна: мюсли, хлеб с отрубями, а еще лучше – цельнозерновой. Они насыщают лучше, чем изделия из муки высшего сорта, содержат больше ценных питательных веществ, а кроме того, клетчатку, что улучшает пищеварение.
- Орехи и семечки.
- Натуральные сладости, такие как черный шоколад со значительным содержанием какао.
Правильный детский рацион – сбалансированный и разнообразный / Фото Shutterstock
Из жиров следует отдавать предпочтение тем, что содержат полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, маслам холодного отжима и навсегда исключить из семейного меню трансжиры, спреды и рафинированное масло.
* Рекомендации составлены для детей в возрасте от 2 лет и взрослых.
Как побудить ребенка питаться правильно
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Воспитывайте личным примером
Мы требуем от детей есть ненавистную брокколи, а сами на их глазах уплетаем за обе щеки пельмени. Дети копируют поведение взрослых, в том числе и в питании. Если хотите, чтобы ваши дети ели здоровые продукты – питайтесь соответственно.
Питайтесь правильно / Фото Shutterstock
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Готовьте вместе с ребенком
Поверьте: даже если ваш ребенок кое-как порежет овощи на салат, он съест это блюдо с большим аппетитом, чем готовую порцию, которую вы поставите перед ним на стол.
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Ешьте из ярких тарелок
Конечно, прежде чем приобрести хорошую посуду, убедитесь, что она не содержит вредных веществ, которые могут попасть в пищу.
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Напоминайте, что правильно питаться – модно
И приводите в пример какую-то из звезд, от которой фанатеет ваш малыш. Что он вырастет таким же сильным и красивым, как ХХХ. И сможет достичь такого же или и большего успеха.
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Все дети любят бутерброды – смиритесь с этим
Как приготовить бутерброд, который ребенок охотно съест да еще и получит от него пользу?
Замените белый хлеб на цельнозерновой, а колбасу и жирный твердый сыр – на более здоровую альтернативу, например на ломтик вареного или запеченного куриного филе. Положите сверху кусочек авокадо (а перетертое авокадо можно использовать вместо сливочного масла) и посыпьте семенами кунжута. В этом бутерброде будет все:
- и полноценный животный белок (курятина),
- и минералы, обеспечивающие прочность костей и зубов (кунжут),
- и полезные жиры (авокадо),
- и сложные углеводы (темный хлеб).
- И будет стоить такой бутерброд не так дорого, как кажется. Из одного филе можно будет приготовить несколько бутербродов или же нарежете остальное мясо к салату.
Важное условие: курятина, тем более для детского рациона, должна быть свежей и безопасной, от надежного производителя, который выращивает птицу без антибиотиков. В Украине успешно прошла проверку независимого аудита на отсутствие антимикробных средств продукция ТМ "Наша Ряба".
Замените белый хлеб на цельнозерновой / Фото Shutterstock
Самых маленьких можно заинтересовать "художественным" перекусом. Выложите на бутерброде "волосы" из зеленого лучка, "носик" – из кусочка редиски, "глаза" – из кусочков огурца и улыбающийся "ротик" – из ломтика помидора. Вариантов – множество. Включайте фантазию и творите!
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Дети терпеть не могут овощи
Поэтому позаботьтесь о многообразии.
Отварите три вида овощей разных цветов и текстуры (например, цветную капусту, брокколи и морковь) и выложите аккуратными рядами на тарелку. Когда ребенку есть из чего выбрать, он охотнее берется за вилку.
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Дети не любят продуктов, которых раньше не пробовали
Дети часто отказываются пробовать новые вкусы, потому что не знают, понравятся ли они им. Попробуйте превратить страх в... веселье.
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Самый большой враг детского здоровья – сахар
Он портит зубы, делает детей гиперактивными и невнимательными, способствует развитию ожирения. Объясните это ребенку с помощью интересных, ярко иллюстрированных книг или публикаций в интернете.
Но вместе с тем определите "сладкий день", когда у всей семьи будет законное право есть сладкое без всяких угрызений совести. Заранее позаботьтесь, чтобы на столе или в буфете были полезные вкусности: натуральный мармелад, сухофрукты, шоколад с содержанием какао не менее 60 процентов.
Позаботьтесь, чтобы на столе или в буфете были полезные вкусности / Фото Shutterstock
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Никогда не поощряйте ребенка сладостями
Иначе вы сформируете у него нездоровую пищевую привычку. Повзрослев, ребенок так же будет вознаграждать себя, рискуя нажить букет болезней.
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Позаботьтесь, чтобы организм ребенка не обезвоживался
Суточная норма жидкости:
- Для детей весом до 10 килограммов – 100 миллилитров на каждый килограмм веса.
- Для тех, кто весит 11 – 20 килограммов, – 1 литр + 50 миллилитров на каждый дополнительный килограмм свыше 10 килограммов.
- Для детей весом более 20 килограммов – 1,5 литра + 20 миллилитров на каждый дополнительный килограмм свыше 20 килограммов, но не более чем 2,4 литра.
С 1 сентября 2021 года детей в школах больше не будут кормить магазинными сосисками, котлетами из сомнительного фарша и размазанным по тарелке картофельным пюре. В обновленном меню: плов с курятиной, овощи с соусом бешамель, капустный салат с зеленым горошком и семенами, львовский сырник – всего 160 полезных и питательных блюд.
Однако диетологи подчеркивают: обед в школьной столовой – это лишь 25 – 30 процентов от общего суточного рациона ребенка, поэтому очень важно позаботиться о его питании во внеучебное время.