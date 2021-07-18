Як приготувати корисний хліб: домашній рецепт із зеленою гречкою

Гречаний хліб – один з найкорисніших видів хліба. Ми підготували для вас рецепт хліба, який ви зможете приготувати вдома.

Ароматний хліб з хрусткою скоринкою сподобається усім. Для тіста використовують зелену гречку, гарбузове насіння, льон, кунжут. Тісто готувати просто, але потрібен час для випікання.

Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі

Хліб подають до різноманітних страв на сніданок, обід, вечерю, готують брускети з сиром або джемом.

Гречаний хліб з насінням/ Фото з інстаграму Fat Killers

Як приготувати хліб з гречки

Час: 2 години

2 години Порції: 1

1 Калорійність на 100 грамів: 228 ккал

Гречку промийте заздалегідь замочіть у мисці з водою на 8 годин. Промийте, зцідіть воду. У гречку додайте лимонний сік, соду, сіль, насіння, викладіть у чашу блендера, подрібніть до однорідної консистенції. Накрийте кришкою або харчовою плівкою, зробіть невеликий отвір, залишити ще на 8 – 12 годин. Викладіть тісто в силіконову форму, зверху посипте насінням. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 1,5 – 2 години. Готовність перевіряйте зубочисткою. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Смачного!

– 500 грамів зеленої гречки;– 1 чайна ложка лимонного соку;– 15 грамів гарбузового насіння (кунжуту, льону);– 2 грами соди;– сіль.