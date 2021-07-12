Как приготовить джелато в домашних условиях: простой рецепт сладкого десерта

Вы знаете, что такое джелато? Мы подготовили для вас интересную информацию о десерте и рецепт приготовления в домашних условиях. Обязательно попробуйте.

Джелато – нежный десерт, родом из Италии. Традиционно его готовят вручную и оно раниться несколько часов после приготовления.

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От мороженого джелато отличается способом приготовления и ингредиентами. Это крем. Его готовят из коровьего молока, нежирных сливок, с добавлением сахара, яичных желтков. Также добавляют фисташки, шоколад, корицу, свежие фрукты или пюре.

Джелато/ Фото Unsplash

В переводе с итальянского Gelato – "мороженое". В ХVI веке замораживали фрукты. Авторство джелато приписывают итальянскому шеф-повару Франческо Прокопио деи Кольтелли, который в конце XVII века, открыл в Париже кафе с этим десертом и с тех пор оно стало популярным во всей Европе.

Существует другая версия происхождения – принадлежит флорентийскому живописцу и архитектору Бернардо Буонталенти, а также автору первой в мире мороженицы: медный котел с ингредиентами помещали в деревянную кадку, наполненную льдом и солью. Он создал десерт из желтков, сахара и фруктов и подал во время пира в честь испанского короля. Поэтому джелато называли – "флорентийским кремом". Места, где продавали и готовили десерт, называли – джелатериями. В 1880 году впервые была открыта в Риме, выходцем из Тосканы – Джованни Фасси.

В 2003 году в Болонье основан Gelato University, где учат всех желающих готовить итальянский десерт.

Джелато/ Фото Unsplash

Рецепт джелато

В кастрюлю вылейте молоко, добавьте соль, половину сахара, ванильный сахар, доведите до кипения в растворения сахара. В миске взбейте желтки с сахаром в пышную пену, влейте тонкой струйкой молоко, перемешайте, всю смесь снова вылейте в кастрюлю, доведите до кипения, помешивайте до загустения. Снимите с огня, влейте сливки, перемешайте, оставьте для охлаждения. Выложите в форму, отправьте в холодильник на 3 – 4 часа, достаньте из холодильника, перемешайте и снова отправьте в холодильник – на 6 часов или на ночь. Выложите в тарелку. Приятного аппетита!

– 400 миллилитров натуральное молоко (10%);– 100 граммов сахара;– 15 граммов ванильного сахара;– 2 яичных желтка;– 150 миллилитров сливок 25%;– щепотка соли.