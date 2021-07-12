Як приготувати джелато в домашніх умовах: простий рецепт солодкого десерту
Джерело:24 канал
Ви знаєте, що таке джелато? Ми підготували для вас цікаву інформацію про десерт та рецепт приготування в домашніх умовах. Обов'язково спробуйте.
Джелато – ніжний десерт, родом з Італії. Традиційно його готують вручну і воно зберігається лише кілька годин.
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Дід морозива джелато відрізняється від морозива способом приготування та інгредієнтами. Це крем. Його готують з коров'ячого молока, нежирних вершків, з додаванням цукру, яєчних жовтків. Також додають фісташки, шоколад, корицю, свіжі фрукти або пюре.
Джелато/ Фото Unsplash
У перекладі з італійської Gelato – “морозиво”. У ХVI столітті заморожували фрукти. Авторство джелато приписують італійському шеф-кухарю Франческо Прокопіо деї Кольтеллі, який наприкінці XVII століття відкрив у Парижі кав'ярню з цим десертом, яке стало популярне у всій Європі.
Існує інша версія походження, яка належить флорентійському живописцю та архітектору Бернардо Буонталенті, що також створив першу у світі морозивницю: мідний котел з інгредієнтами поміщали у дерев’яну кадку, заповнену льодом та сіллю. Він створив десерт з жовтків, цукру та фруктів та подав під час бенкету на честь іспанського короля. Тому джелато називали – "флорентійським кремом”.
Місця, де продавали та готували десерт називали – джелатеріями. 1880 року у Римі вперше була відкрита вихідцем з Тоскани – Джованні Фассі.
2003 року у Болоньї засновано Gelato University, де навчають усіх охочих готувати італійський десерт.
Джелато/ Фото Unsplash
Рецепт джелатоІнгредієнти:
– 400 мілілітрів натуральне молоко (10%);
– 100 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 2 яєчні жовтки;
– 150 мілілітрів вершків 25%;
– дрібка солі.
- У каструлю вилийте молоко, додайте сіль, половину цукру, ванільний цукор, доведіть до кипіння до розтанення цукру.
- У мисці збийте жовтки з цукром у пишну піну, влийте тонкою цівкою молоко, перемішайте, усю суміш знову вилийте у каструлю, доведіть до кипіння, помішуйте до загустіння.
- Зніміть з вогню, влийте вершки, перемішайте, залиште для охолодження.
- Викладіть у форму, відправте у холодильник на 3 – 4 години, дістаньте з холодильника, перемішайте та знову відправте у холодильник – на 6 годин або на ніч.
- Викладіть у тарілку. Смачного!