Як приготувати джелато в домашніх умовах: простий рецепт солодкого десерту

Ви знаєте, що таке джелато? Ми підготували для вас цікаву інформацію про десерт та рецепт приготування в домашніх умовах. Обов'язково спробуйте.

Джелато – ніжний десерт, родом з Італії. Традиційно його готують вручну і воно зберігається лише кілька годин.

Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі

Дід морозива джелато відрізняється від морозива способом приготування та інгредієнтами. Це крем. Його готують з коров'ячого молока, нежирних вершків, з додаванням цукру, яєчних жовтків. Також додають фісташки, шоколад, корицю, свіжі фрукти або пюре.

Джелато/ Фото Unsplash

У перекладі з італійської Gelato – “морозиво”. У ХVI столітті заморожували фрукти. Авторство джелато приписують італійському шеф-кухарю Франческо Прокопіо деї Кольтеллі, який наприкінці XVII століття відкрив у Парижі кав'ярню з цим десертом, яке стало популярне у всій Європі.

Існує інша версія походження, яка належить флорентійському живописцю та архітектору Бернардо Буонталенті, що також створив першу у світі морозивницю: мідний котел з інгредієнтами поміщали у дерев’яну кадку, заповнену льодом та сіллю. Він створив десерт з жовтків, цукру та фруктів та подав під час бенкету на честь іспанського короля. Тому джелато називали – "флорентійським кремом”.

Місця, де продавали та готували десерт називали – джелатеріями. 1880 року у Римі вперше була відкрита вихідцем з Тоскани – Джованні Фассі.

2003 року у Болоньї засновано Gelato University, де навчають усіх охочих готувати італійський десерт.

Джелато/ Фото Unsplash

Рецепт джелато

У каструлю вилийте молоко, додайте сіль, половину цукру, ванільний цукор, доведіть до кипіння до розтанення цукру. У мисці збийте жовтки з цукром у пишну піну, влийте тонкою цівкою молоко, перемішайте, усю суміш знову вилийте у каструлю, доведіть до кипіння, помішуйте до загустіння. Зніміть з вогню, влийте вершки, перемішайте, залиште для охолодження. Викладіть у форму, відправте у холодильник на 3 – 4 години, дістаньте з холодильника, перемішайте та знову відправте у холодильник – на 6 годин або на ніч. Викладіть у тарілку. Смачного!

– 400 мілілітрів натуральне молоко (10%);– 100 грамів цукру;– 15 грамів ванільного цукру;– 2 яєчні жовтки;– 150 мілілітрів вершків 25%;– дрібка солі.