Джелато – нежный десерт, родом из Италии. Традиционно его готовят вручную и оно раниться несколько часов после приготовления.

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От мороженого джелато отличается способом приготовления и ингредиентами. Это крем. Его готовят из коровьего молока, нежирных сливок, с добавлением сахара, яичных желтков. Также добавляют фисташки, шоколад, корицу, свежие фрукты или пюре.

Джелато/ Фото Unsplash

В переводе с итальянского Gelato – "мороженое". В ХVI веке замораживали фрукты. Авторство джелато приписывают итальянскому шеф-повару Франческо Прокопио деи Кольтелли, который в конце XVII века, открыл в Париже кафе с этим десертом и с тех пор оно стало популярным во всей Европе. Существует другая версия происхождения – принадлежит флорентийскому живописцу и архитектору Бернардо Буонталенти, а также автору первой в мире мороженицы: медный котел с ингредиентами помещали в деревянную кадку, наполненную льдом и солью. Он создал десерт из желтков, сахара и фруктов и подал во время пира в честь испанского короля. Поэтому джелато называли – "флорентийским кремом". Места, где продавали и готовили десерт, называли – джелатериями. В 1880 году впервые была открыта в Риме, выходцем из Тосканы – Джованни Фасси.

В 2003 году в Болонье основан Gelato University, где учат всех желающих готовить итальянский десерт.

Джелато/ Фото Unsplash

Рецепт джелато

Ингредиенты:

– 400 миллилитров натуральное молоко (10%);

– 100 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 2 яичных желтка;

– 150 миллилитров сливок 25%;

– щепотка соли.