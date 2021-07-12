Джелато – нежный десерт, родом из Италии. Традиционно его готовят вручную и оно раниться несколько часов после приготовления.
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От мороженого джелато отличается способом приготовления и ингредиентами. Это крем. Его готовят из коровьего молока, нежирных сливок, с добавлением сахара, яичных желтков. Также добавляют фисташки, шоколад, корицу, свежие фрукты или пюре.
Джелато/ Фото Unsplash
В 2003 году в Болонье основан Gelato University, где учат всех желающих готовить итальянский десерт.
Джелато/ Фото Unsplash
Рецепт джелато
- В кастрюлю вылейте молоко, добавьте соль, половину сахара, ванильный сахар, доведите до кипения в растворения сахара.
- В миске взбейте желтки с сахаром в пышную пену, влейте тонкой струйкой молоко, перемешайте, всю смесь снова вылейте в кастрюлю, доведите до кипения, помешивайте до загустения.
- Снимите с огня, влейте сливки, перемешайте, оставьте для охлаждения.
- Выложите в форму, отправьте в холодильник на 3 – 4 часа, достаньте из холодильника, перемешайте и снова отправьте в холодильник – на 6 часов или на ночь.
- Выложите в тарелку. Приятного аппетита!