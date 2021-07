Еда спецназначения: зачем нашему организму функциональные продукты

Если регулярно есть черный шоколад с яблоками, можно сэкономить на кремах от морщин. Температуру при ОРВИ можно сбить куриным бульоном, а высокое давление – салатом из авокадо. Так работают функциональные продукты – в одиночку и в синергии.

Думаете, это очередные маркетинговые хитрости? Но нет! Производят такую пищу в мире уже почти четыре десятилетия.

Как появилась FOSHU – еда спецназначения

Первые функциональные пищевые разработки были созданы в Японии. Эти продукты соответствовали трем критериям:

Были сытными (то есть обеспечивать организм необходимым количеством белков, жиров и тому подобное).

Вызывали аппетит (своим видом, вкусом и запахом).

Положительно влияли на физиологию человека, замедляя развитие заболеваний и патологических состояний. Для этого привычная пища обогащалась биологически активными веществами.

Новую категорию пищевых продуктов назвали FOSHU, то есть Food for Specified Health Use – пищей специального здорового назначения. Ученые из других стран ворон не ловили и тоже принялись исследовать функциональные продукты питания, добавляя к ним различные активные ингредиенты.

По сути, функциональным является любой питательный продукт. Однако ныне принято так называть те из них, которые содержат добавленные биоактивные компоненты. Их содержимое дает производителю основание указывать на упаковке, что продукт производит оздоровительный эффект. Еще одно название функциональных продуктов – нутрицевтики.

Функциональный продукт невозможно спрессовать в таблетку. Его нельзя выставить в аптеке наряду с пищевыми примесями. Он является дополненным, обогащенным аналогом обычного пищевого продукта, который продается в магазинах и который можно потреблять ежедневно.



Здоровое питание – это легко / Фото Shutterstock

Рассмотрим хлопья для завтрака. Оба продукта – обычный и функциональный – могут выпускаться в похожих упаковках. Рекомендуемая порция, в конце концов, как и калорийность, и питательная ценность, у них тоже может быть одна и та же. В чем же тогда разница? От обычных хлопьев функциональные будут отличаться содержанием одного или нескольких добавленных биоактивных ингредиентов.

Функциональным продукт, в частности, делают:

пищевые волокна (клетчатка);

полифенолы, в том числе кверцетин;

каротиноиды, в частности бета-каротин и ликопен;

витамины;

минералы;

омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты;

антиоксидантные соединения: L-карнитин, L-карнозин и таурин.

Вот несколько биоактивных ингредиентов и нутрицевтиков, в состав которых они входят:

пищевые волокна – хлеб;

– хлеб; пребиотики (например, инулин) – напиток на основе цикория;

(например, инулин) – напиток на основе цикория; пробиотики (например, бактерии Lactobacillus kefiri) – кефир;

(например, бактерии Lactobacillus kefiri) – кефир; витамины (например, витамин D) – кисломолочный творог;

(например, витамин D) – кисломолочный творог; минералы (например, кальций) – миндальное молоко;

(например, кальций) – миндальное молоко; лецитин (например, соя) – черный шоколад.

Прежде чем признать продукт функциональным, специалисты тщательно исследуют его полезные свойства. Действительно ли он снижает уровень холестерина в крови, укрепляет ли иммунитет, снижает ли вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, подавляет ли воспалительные процессы в организме? Если будет доказано, что регулярное потребление этого продукта действительно оказывает столь положительное влияние на здоровье, только тогда ему дадут "зеленый свет". По результатам научных исследований все эффекты, которые производит продукт, четко формулируются и указываются на его упаковке.

Вместе действуют лучше

Усиливает ли один функциональный продукт оздоровительное воздействие других? Без сомнения. Эффект, когда активные составляющие, одновременно попадая в человеческий организм, оказывают более мощное воздействие, чем если бы человек употребил каждый из этих продуктов в отдельности, называется "пищевая синергия".

Приведем несколько пищевых "дуэтов", когда полезные ингредиенты, которые входят в их состав, усваиваются быстрее и полнее, чем в одиночку.

Курятина + морковь

В состав куриного мяса входит цинк, необходимый для усвоения из моркови бета-каротина (провитамина А), который отвечает за здоровье кожи, острое зрение и сопротивляемость организма.



Курятина и морковь – функциональные продукты / Фото Shutterstock

Некоторые функциональные продукты имеют еще один приятный "бонус": они являются мощными иммунобустерами, то есть усиливают устойчивость организма к стрессам и инфекционным заболеваниям, способствуют акклиматизации и являются дополнительным источником энергии. Такие продукты обязательно должны быть в ежедневном рационе тех, кто недавно перенес тяжелую болезнь, в частности COVID-19.

Среди таких продуктов:

мясо птицы,

моллюски и ракообразные,

цитрусовые,

красный болгарский перец,

брокколи,

чеснок,

имбирь,

шпинат,

йогурт,

миндаль,

семечки,

куркума,

зеленый чай,

папайя,

киви.

Вспомните, как вы чувствовали себя при простуде или же подхватив грипп или коронавирус. Аппетита совсем не было, и единственное, что вы не отказывались есть, – это куриный бульон. Он прекрасно согревал, вызывая комфортное ощущение в желудке и кишечнике. И это лишь эффект, который вы замечали во время самой трапезы. А вскоре снижалась температура тела, исчезала боль в суставах и мышцах, и вы наконец начинали высыпаться.

Неужели уменьшение проявлений болезни было эффектом плацебо? Отнюдь!

Оказывается, суп из курицы действительно ослабляет воспалительные процессы в организме. Птица, в частности курятина, богата витамином В6: в 85 граммах белого мяса содержится почти треть его суточной нормы. Витамин В6, известный как пиридоксин, участвует во многих химических реакциях, которые происходят в организме, в частности помогает образовываться эритроцитам.



Почему суп помогает при простуде / Фото Shutterstock

Суп, сваренный на куриных окорочках, голенях или крылышках, содержит еще и желатин, хондроитин и другие нутриенты, необходимые для поддержания здоровья кишечника и, соответственно, иммунитета.

Банан + йогурт

В бананах содержится в значительном количестве пребиотик инулин. Йогурт, как известно, является источником пробиотиков. Таким образом, пробиотик обеспечивает кишечник полезными бактериями, а пребиотик работает как удобрение для них.



Банан и йогурт / Фото Shutterstock

Оливковое масло + листовой салат

Салат (так же, как и овощи и фрукты зеленого, оранжевого и красного цветов) содержит фитохимические вещества, которые помогают снижать кровяное давление. И усваиваются они лучше с полезными жирами (оливковым маслом, авокадо или семенами чиа).

Паровой омлет (яйца + молоко)

Это один из лучших завтраков в пасмурные дни, особенно для жителей городов, которые редко бывают на солнышке. Яйца богаты витамином D, и усваиваться ему помогает кальций, который содержится в молоке.

Помидоры + брокколи

Ученые из Университета Иллинойса (США) обнаружили, что эта комбинация продуктов замедляет рост опухолей простаты. Помидоры богаты мощным антиоксидантом ликопеном, витаминами А и С. Брокколи содержит бета-каротин, изотиоцианаты и индолы – фитохимические вещества, которые, укрепляя иммунитет, помогают организму бороться с раковыми клетками.



Помидоры и брокколи / Фото Shutterstock

Шпинат + болгарский перец

Витамин С помогает нам полнее усваивать железо, которое способствует насыщению крови кислородом. Вот почему богатые железом зеленые листовые овощи, в частности шпинат, рекомендуется сочетать с продуктами – лидерами по содержанию витамина С, например со сладким перцем.

Черный шоколад + яблоки

Черный шоколад – богатейший источник катехинов (мощных антиоксидантов), а яблоки содержат значительное количество флавоноидов. Такая комбинация стимулирует выработку коллагена, необходимого для поддержания здоровья кожи, и к тому же укрепляет сосуды, улучшая работу сердечно-сосудистой системы.

Черника + грецкие орехи

Черника содержит антоцианы – фитохимические вещества, которые защищают мозг от окислительного стресса. Грецкие орехи являются отличным источником омега-3 жирных кислот, которые усиливают наши умственные способности. Ученые обнаружили, что такое сочетание способствует "коммуницированию" между клетками мозга и, соответственно, облегчает процесс запоминания и воспроизведения информации.

Оказывается, быть здоровым – так легко и так... вкусно!