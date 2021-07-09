Еда "с собой" – это быстро и удобно. А сколько времени экономится для приятного досуга! Однако многих потребителей до сих пор смущают предубеждения относительно магазинных блюд.

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4 мифа о готовой еде

Разберемся же, какие предубеждения побуждают нас расточать остаток свободного времени и сил на кухне, вместо того чтобы покупать при необходимости готовые блюда, и действительно ли для этих опасений есть основания.

Миф 1. Готовые блюда из просроченных продуктов

Это самый распространенный и безосновательный – стереотип. На самом деле вся продукция в крупных торговых сетях проходит жесткий контроль качества. Блюда готовят только из охлажденного, а не из замороженного мяса и свежих овощей. Если сырье оказалось некачественным – его отбраковывают.

Миф 2. Блюда готовит неквалифицированный персонал, пренебрегая санитарными требованиями

Неправда. Все работники торговых сетей обязаны иметь медицинские карточки, регулярно проходить медосмотр, а также учиться. Крупным компаниям невыгодно рисковать репутацией, поэтому они пристально следят за соблюдением персоналом всех действующих санитарных норм.

Миф 3. Скидки на готовую еду означают, что она уже испортилась

Это не так. Цены снижают в конце дня, чтобы ускорить реализацию товара. И даже после распродажи срок годности готовых блюд составляет не менее 12 часов (для салатов), а для блюд, прошедших термическую обработку, – от 24 часов.

Миф 4. Самая популярная еда – кулинарные изыски

Отнюдь. Чаще всего покупается обычная "домашняя" еда: овощи, каши, мясные блюда, салаты и тому подобное. Также люди часто берут блюда, которые можно съесть "на ходу": бургеры, сэндвичи, шаурму.

4 причины покупать готовую еду

С предубеждениями против магазинных блюд разобрались. Теперь перейдем к фактам в пользу покупки готовой еды.

Факт 1. Ассортимент

Нынешний темп жизни не оставляет нам времени для кулинарных экспериментов, поэтому наше домашнее меню часто ограничено несколькими блюдами. Зато в гастрономическом отделе любого супермаркета выбор несравненно богаче – от простых салатов до многокомпонентных мясных рулетов.

Факт 2. Порции

Приготовление сложного блюда, например котлеты по-киевски, требует много времени и усилий. Сомнительно, что вы с радостью проведете несколько часов на кухне ради одной порции на ужин. Гораздо проще ее купить.



Кулинария в сети "Мясомаркет" / Фото Мясомаркет

Факт 3. Экономия времени

Покупая готовое, вы сохраняете кучу времени: готовое блюдо достаточно просто разогреть, и не придется мыть гору кухонной утвари.

Факт 4. Сбережения средств

Покупая готовое, вы сокращаете расходы. Иногда приготовление домашней еды бьет по кошельку сильнее, чем приобретение готовой магазинной. Ведь в определенные (в основном вечерние) часы магазины с собственным кулинарным цехом практикуют скидки до 30%!

Понятное дело, гораздо безопаснее покупать готовую еду в проверенной торговой сети, такие как "Сильпо" или Novus, чем в сомнительных киосках вблизи дома. Ведь в сетевых супермаркетах пристальнее заботятся о свежести ингредиентов, способе приготовлении и хранении продуктов. И контроль качества там работает лучше: работа кухонь поставлена не хуже, чем в ресторанах, за составом блюд следят специалисты. Да и с тамошним потоком покупателей продукты просто не успевают залеживаться.

Впрочем, похвастаться вкусным меню сегодня могут не только известные торговые сети. На украинском рынке все чаще появляются новые проекты, которые могут составить конкуренцию "старожилам" рынка, которые давно завоевали расположение потребителей.

Так, уже второй год сеть магазинов "Мясомаркет" от крупнейшего украинского агрохолдинга МХП открывает свои магазины, где покупателям предлагают свежайшее мясо, а с недавних времен – еще и готовые блюда на любой вкус и кошелек. Сейчас на рынке функционирует более 70 таких кулинарных точек по всей Украине.



Сеть магазинов "Мясомаркет" / Фото Мясомаркет

Время – самый ценный ресурс, который невозможно вернуть. И я бы хотел, чтобы мы меньше времени тратили на рутину, а больше – друг на друга, на общение и радость, – отмечает председатель правления МХП Юрий Косюк.

В 2020 году компания начала трансформироваться из сырьевой в кулинарную. МХП постоянно изучает пожелания клиентов и на основе полученных данных ежедневно совершенствует свои магазины.

Масштабный кулинарный проект команда МХП запустила, чтобы украинский потребитель всегда имел возможность покупать качественные, свежие и очень вкусные блюда, а освобожденное благодаря этому время – посвящал близким людям и любимым делам.



Команда МХП запустила масштабный кулинарный проект / Фото Мясомаркет

Готовые блюда в Мясомаркете – это логическое продолжение трансформации МХП из сырьевой компании в кулинарную. Мы предлагаем потребителям вкусные блюда, которые готовят профессиональные повара с многолетним опытом работы на современном оборудовании и только из свежих продуктов. У нас действует беспрецедентный пищевой стандарт – BRC Global Standard for Food Safety, которій требует документального подтверждения качества и безопасности пищевой продукции. Фактически мы задали новый уровень в кулинарии, чтобы облегчить и улучшить жизнь потребителей, – объясняет директор департамента маркетинга МХП Алексей Безуглый.

В сети "Мясомаркет" сейчас можно приобрести 36 готовых блюд:

Салаты : греческий, винегрет, цезарь.

: греческий, винегрет, цезарь. Гарниры : картофель, каши, овощи гриль.

: картофель, каши, овощи гриль. Основные блюда : азу с картофелем и мясом, плов с курицей.

: азу с картофелем и мясом, плов с курицей. Мясные блюда : голень куриную гриль, ножку куриную, отбивные и котлеты.

: голень куриную гриль, ножку куриную, отбивные и котлеты. Завтраки: блины, сырники, запеканки и тому подобное.



Ассортимент сети "Мясомаркет" / Фото Мясомаркет

Ассортимент будет расширяться с учетом пожеланий клиентов.

Блюда в Мясомаркете готовят только из сертифицированного и всегда свежего сырья, поступающего прямо с завода. На кухне работает команда профессиональных поваров и мясных сомелье, которые прошли специальное обучение и постоянно посещают мастер-классы для повышения квалификации.

В сети "Мясомаркет" – очень высокий стандарт чистоты:

регулярно проводится уборка;

соблюдаются все требования к хранению ингредиентов: продукты маркируются, работники следят за температурой и сроками годности.

Отделы с кулинарией работают уже в 12 магазинах МХП: в Киеве, Вышгороде, Чернигове и Черкассах. Цель компании – открыть кулинарные отделы во всех магазинах сети.