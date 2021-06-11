Я сказала да – Елизавета Глинская обручилась в Доминикане

Украинский кондитер и судья 1 сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Елизавета Глинская обручилась со своим бойфрендом. Помолвка состоялась в романтической Доминиканской Республике.

37-летняя украинская кондитер подорвала сеть ярким фото из Доминиканы, на котором поделилась с читателями кольцом с бриллиантом с помолвки со своим бойфрендом.

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Лиза Глинская долгое время скрывала свои новые отношения, ведь уверена, что счастье любит тишину. Известно, что у ее жениха есть сын от предыдущих отношений. Имени своего нынешнего избранника кулинарный эксперт не афиширует.



Глинская с бойфрендом и его сыном / Скриншот из сториз

На официальной странице девушки в инстаграме поклонники искренне поддерживают и поздравляют кондитера с помолвкой:

"Поздравляем Лизочка!"

"Счастья вам!"

"Любви вам и счастья!"

К поздравлениям также присоединился коллега по шоу "МастерШеф" судья Владимир Ярославский.

Напомним вам, что первый брак Лизы Глинской распался после потери ребенка. По словам кондитера причиной потери ребенка во время родов стала спешка врачей.

Она сдавала смену и хотела получить деньги. У меня внутреннее кровотечение открылось и я рвала кровью в момент схваток. Когда меня уже полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать. Это была абсолютно их вина. Документов до сих пор не выдали. Это невозможно принять – оно должно закрыться новыми впечатлениями, эмоциями, опытом,

– рассказала Глинская в интервью журналистам ЖИЛ.

По словам Глинской выйти из депрессивного состояния ей помогла кулинария, ведь девушка решила попробовать свои силы на кулинарном шоу "МастерШеф" и она стала победительницей 2 сезона проекта.



Лиза Глинская и ее избранник / Фото из инстаграма кондитера

После кулинарного проекта девушка успешно закончила обучение в Le Cordon Bleu и стала лауреатом Чемпионата мира по кондитерскому искусству Mondial des arts sucres в Париже в 2016 году.