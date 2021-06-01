Экспериментальная лаборатория – это кухня с современным дизайном и новейшим оборудованием, где молодые ученые, студенты и преподаватели будут разрабатывать прототипы новых мясных продуктов.

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В проект гастрономических исследований и разработок (именно так расшифровывается аббревиатура R&D – research and development) было вложено около 4,5 млн гривен.

R&D-лаборатория / Фото МХП

В лаборатории предусмотрен холодный цех для обработки сырья и кухня-студия, где ученые-практики будут готовить и презентовать готовые блюда. Кроме того, здесь будут проводиться воркшопы, мастер-классы и семинары.

Холодный цех для обработки сырья / Фото МХП

Чтобы студенты и преподаватели имели возможность перенимать передовой опыт и инновации, МХП планирует приглашать ведущих специалистов со всей Украины и из-за рубежа.

Молодые ученые будут разрабатывать прототипы новых мясных продуктов / Фото МХП

Создав R&D-лабораторию, МХП инвестировал в новые знания и опыт, ведь чем тщательнее будут исследования, тем лучше будет выходить продукт. Следовательно, это инвестиция в высокое качество.

В лаборатории будут проводиться воркшопы, мастер-классы и семинары / Фото МХП

В официальном открытии R&D-лаборатории приняли участие директор департамента технологии, качества и безопасности пищевых продуктов МХП Елена Косюк, директор департамента инноваций МХП Николай Такзей и ректор НУХТ Александр Шевченко.

Бизнеса без науки нет, и без поддержки бизнеса также нет. Думаю, что такая коллаборация позволит обеим сторонам найти интересные решения. Мы готовы вкладывать наши средства, производственные знания, давать возможности ученым реализовать свой потенциал. Мы хотим взять от науки те решения, которые смогут позволить нам развиваться быстрее и изобретать новые продукты, которые нужны потребителю. Мы воспитаем ученых с новыми взглядами на науку, производство, бизнес, и в будущем эти люди будут нести наши идеи и культуру. Ведь бизнес – это не только о деньгах, бизнес – это о развитии науки, людей и целой страны, – отметила Елена Косюк, директор департамента технологии, качества и безопасности пищевых продуктов МХП.

"Мне приятно, что бизнесы возвращаются к науке. Современная лаборатория с новейшим оборудованием действительно сможет предоставить возможность студентам, аспирантам, ученым повышать свой профессиональный уровень, а главное – заниматься инновациями. Мы ежедневно питаемся. И очень важно, чтобы это питание было качественным, полезным и безопасным. Именно для того, чтобы так было и создана эта лаборатория", – подытожил Александр Шевченко, профессор, доктор технических наук, ректор НУХТ.

Тандем бизнеса и науки поможет оперативнее внедрять ноу-хау и налаживать связи между украинскими и иностранными специалистами для совместных FoodTech-исследований. Поэтому МХП надеется, что благодаря предложенной модели "открытых инноваций" еще чаще будет радовать потребителей новыми безупречными продуктами на основе самых прогрессивных технологий.