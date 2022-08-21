Встретят вас на улице Джерельной не только старая брусчатка и двухэтажные австрийские дворики, которые скрывают немало историй, но и современные зеркальные двери, которые проведут в уютный дворик. Удобные кресла, где сразу хочется пристроиться и отдохнуть, столики, запах кофе и… иногда пушистые гости – местных котиков здесь никто не прогоняет, а посетителей с животными встречают с улыбкой. Поэтому еще во дворе "Первого" чувствуется, как будто ты дома, или в гостях у очень близких друзей.

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В "Первом" можно встретить даже четырехлапых гурманов / Фото Руднев Михаил

Журналисты 24 канала уже посетили "Первый" и пообщались с харьковчанами, которые во время полномасштабной войны переехали во Львов и всего за 2 месяца сумели открыть атмосферное бистро. Спойлер: да, это именно то заведение, в котором стоит хоть раз побывать каждому! И на это много причин.

Все началось… не с кофе

Создать уютное бистро три друга – Владислав, Михаил и Евгений – решили не сразу. Поэтому все началось далеко не с кофе.

Каждый из харьковчан приехал в Западную Украину, оставив свой бизнес. В частности, интернет-магазин посуды Tarlini. Вот он и вдохновил ребят на восстановление шоурума, переросшего в идею создания уютного пространства с кофе.

Да, в один момент я решил перевезти из Харькова свой шоурум Tarlini, поэтому говорю: "Давайте еще кофейню сделаем здесь". Женя сразу подхватил: "У меня есть все оборудование, кухня, добавим еще вкусную еду". И Миша: "Я помогу вам с контентом для соцсетей"... Это такой симбиоз, когда три человека, каждый со своим опытом и мировоззрением, и каждый вносит свое. Так и получается заведение, которое действительно отличается от всего остального, потому что оно просто ничего не копирует, оно самобытно,

– рассказывает Влад.



Харьковчане, открывшие бистро "Первый" / Фото Руднев Михаил

Кстати, сами харьковчане не хотят называть себя владельцами заведения. Они, как настоящие львовские хозяева, могут встретить гостей, вынести ароматный кофе и блюдо, или подойти и поинтересоваться, все ли вам нравится. А в соцсетях и во время общения с посетителями охотно прислушиваются к комментариям.

Сейчас мы видим отзывы людей, и все говорят: "Классно, круто!" И ты уже ждешь и плохих отзывов, а их нет. Ну это же "Первый", у нас никакого опыта. Наверное, просто классно сделали – в этом весь секрет. Поэтому мы делаем так, чтобы было хорошо, а не так, чтобы деньги зарабатывать

– поделились харьковчане секретом успеха.

Так почему же "Первый"?

Сейчас заведение, расположенное рядом с торговым центром "Форум", активно встречает посетителей. Наверное, не найдется и часа, когда в романтическом дворике за уютным столиком не сидели бы люди с чашкой кофе.

Вот такая особенная атмосфера в "Первом" / Фото Руднев Михаил

Уверены, что каждый из них задавался вопросом: "А почему же "Первый"?" Раскрываем секрет: бистро – первый бизнес трех друзей во Львове, это – первый проект харьковчан в ресторанной сфере, а еще – название точно разрадовало бы их в случае неудачи.

Ибо "Первый" – первое наше заведение во Львове, первое в жизни. А как будет все плохо, то это же "Первый" (смеются) . Вкусная еда, вкусный кофе, приятная атмосфера,

– добавляют Влад, Евгений и Михаил.

Собственно, хороший кофе – один из секретов успеха заведения, о чем рассказали креативные бизнесмены из Харькова. Отборные зерна обжаривают в Ивано-Франковске такие же переселенцы и поставляют в "Первый". А дальше – дело рук бариста, умело готовящего каждую чашечку ароматного напитка. Только в комплексе это и стало причиной, почему харьковчане отважились во Львове, где каждая улочка пахнет кофе, а заведения предлагают особые интерпретации в меню, готовить кофе.

"Мы знали, что здесь кофе, но у нас он лучше (улыбаются). Вот честно говорим. У нас своя обжарка, тоже из Харькова, но теперь в Ивано-Франковске это делают. Мы просто знали, что у нас действительно хороший кофе", – добавляют они.



Вкусный кофе – то, что стоит попробовать в "Первом" / Фото Руднев Михаил

Харьковчане угощают кофе по-харьковски

Есть в меню и особый кофе, который имеет немалую популярность. Это кофе по-харьковски.

Кофе по-харьковски был моей идеей. Я понимал, что должен быть кофе, который будет отличаться от фрапе, капучино и т.д. И так оно и вышло, потому что он в топе после кофе фильтр. Но фильтр – это понятно всем, а вот кофе по-харьковски стоит попробовать,

– рекомендует Влад.

Что же особенного в кофе по-харьковски? Пожалуй, все знают из новостей рынок "Барабашово" – тот, котор ый обстреляли россияни. Это – большой, самый большой в Европе рынок, где можно купить все – от носков до трактора, о чем охотно шутят харьковчане. Но можно на "Барабашово" было и вкусно поесть вьетнамского супа фобо и попробовать растворимый кофе со сгущенкой. Для многих харьковчан это явилось своеобразным вкусом дома. Поэтому в "Первом" можно отведать кофе со сгущенкой, что и получил название по-харьковски.

В Харькове – вьетнамский кофе со сгущенкой. А мы сделали интерпретацию: у нас 100% арабика со сгущенкой,

– с юмором подчеркивает Евгений.

Отдельно следует обратить внимание на стильную посуду. Поэтому не только кофе по-харьковски, но и чай, как из Цейлона, ведь подан в необычной чашке.

"Небольшая история о Харькове во Львове"

Не только кофе по-харьковски напомнит вам этот величественный мегаполис. Вся мебель и декор в "Первом" – разн ые , однако очень гармонично сочетаются в одном стильном пространстве. Это более свойственно не Львову, а скорее Харькову или Киеву.

А в туалете все стены расписаны словами и словосочетаниями, точно понятными и близкими каждому харьковчанину. Среди них:

Конторская – название улицы в центре Харькова,

районы ХТЗ, Салтовка, Научная,

"ребята из центра", потому что все трое там жили,

"Половинка салями" – буфет с пиццей для студентов, куда бы хотели сейчас пойти, пожалуй, все харьковчане,

057 – код города,

1654 – год основания Харькова,

баклашка, батон хлеба и т.д.

Когда харьковчане туды заходят, они даже плачут. Потому что это чисто наши слова,

– делится Евгений.

Маленькая частица Харькова во Львове / Фото Руднев Михаил

Даже гости пишут: "Знаете, я зашла в заведение, села, пью кофе, а за соседним столиком разговаривают с "шо" и "ге", о "Барабашово". И я сижу, пью этот кофе, мне тогда ничего большего не нужно",

– добавил Влад о реакции людей на харьковскую атмосферу.

А еще, по словам владельцев "Первого", харьковский стиль будет ощутим и в обслуживании. Потому что это быстро, без лишних слов, это с уважением всегда. И вкусно.

Когда мы начинали, сказали: "Все, здесь будет сервис, как в Харькове". Львовский сервис отличается от нашего. Это проявляется в подходе к обслуживанию. Вы придете к нам, как в гости, – объяснил Михаил.



Атмосфера в "Первом" / Фото Руднев Михаил

Не атмосферой единой

Харьковчане все разрабатывали своими силами: от музыки, в которую вошли любимые композиции всех владельцев "Первого", до интерьера и, конечно, меню. А потому здесь точно каждый найдет, что отведать в любое настроение и расслабится под ритмы композиций.

Если это женщина с ребенком, я бы порекомендовал им заказать куриную ножку. Если это человек, который ест мясо, не желает переедать, но хочет попробовать что-то интересное – я бы порекомендовал тартар в бриоше. Если это гость, следящий за весом , хочет что-то вкусное, но не калорийное, советую форель из брокколи и цветной капустой", – посоветовал Михаил.

Что попробовать в "Первом" / Фото Руднев Михаил

"Но есть одно блюдо, которое я бы порекомендовал каждому. Если это человек, у которого нет проблем со здоровьем, ему можно сладкое, попробуйте крем-брюле. Потому что я еще не видел человека, который его попробовал и ему что-то не понравилось. Все говорят, что это топ", – добавил он.

Готовит для гостей шеф-повар, который до войны работал су-шефом в элитном харьковском заведении. В целом в "Первом" работает немало переселенцев, что является еще одной из причин, почему стоит прийти сюда.