Как приготовить генеральское сало – рецепт от шеф-повара Ярославского
2 мая 2023, 12:41Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Что такое генеральское сало? Оно тоненькое и имеет прослойки нежного мяса, напоминающие генеральские лампасы. Его очень ценят, потому что из одной свиньи выходит всего 4 килограмма сала.
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом подлинного деликатеса с украинской душой – генеральским салом.
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По этому рецепту можно готовить и грудинку, и щековину, но нужна температура менее 175 градусов, а времени свыше 1,5 часов.
Рецепт генеральского сала
- Время: 80 минут (без маринования)
- Порции: 2
Приготовление:
- Обычно сало продают уже подсоленное, поэтому рекомендуем вымочить его в воде с солью (25 граммов соли на 1 литр воды) 4 – 6 часов.
- Достаем сало из воды и обсушиваем его полотенцем.
- Натираем сало крепкой горчицей, молотыми перцами и тертым чесноком. Сюда же молотую паприку и соевый соус.
- Сало складываем пополам кожурой наружу, а внутрь укладываем лавровый лист и даем ему промариноваться 4 – 6 часов.
- Заворачиваем такое сало в фольгу и отправляю в духовку, разогретую до 190 градусов на 40 минут.
- Через 40 минут разворачиваем фольгу и смотрим подрумянилась ли кожура. Если она еще недостаточно запечена, оставляю сало румяниться еще на 10 – 12 минут при температуре 200 градусов.
- Достаем и можно есть еще горячим с черным хлебом и хреном.
Приятного аппетита!