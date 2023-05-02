Залогом хорошо проведенного времени с близкими на свежем воздухе является аппетитное угощение, рассказывает 24 Канал. В частности, мясные блюда, ставшие традиционным элементом выездов на природу. Это и не удивительно, ведь ничто не превзойдет вкус сочного и ароматного мяса, жареного на огне.

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Приготовление мяса на мангале – это несомненно увлекательный и интересный процесс. Однако подготовка может быть очень изнурительной. В частности, нужно купить качественное мясо и правильно замариновать его. Однако в нынешних условиях далеко не у всех есть на это время и желания.

В таких случаях ситуацию спасет ТМ "Наша Ряба Аппетитная" – бренд №1 в Украине в сегменте маринованного мяса, предлагающий современные решения для простого и быстрого приготовления пищи.

Новинки от ТМ "Наша Ряба Аппетитная" – отличный выбор для отдыха на природе

Тысячи потребителей уже оценили качественную курятину ТМ "Наша Ряба Аппетитная". Теперь же линейка бренда пополнилась новыми продуктами, не имеющими аналогов на украинском рынке – куриными голеньми в апельсиновом и крылышками в горчично-медовом маринаде. Эти варианты блюд точно позволят по-новому открыть для себя вкус привычной курочки.

Кроме этого, продукция ТМ "Наша Ряба Аппетитная" имеет немало других преимуществ:

Быстрое приготовление. Блюда на основе свежемаринованной курочки от ТМ "Наша Ряба Аппетитная" не требуют затрат времени и энергии. Ими можно наслаждаться как дома, так и при выезде на природу. Неповторимые маринады. Курятину маринуют, используя особые сочетания специй и ингредиентов. В ассортименте есть немало маринадов, уверенно завоевавших любовь покупателей. Уникальность товаров. Вы не найдете аналогичных позиций на полках супермаркетов. Тем более ничего подобного нет среди нефасованных вариантов курятины. Новые вкусы. Бренд внимательно изучает предпочтения потребителей, благодаря чему и рождаются новые маринады, делающие мясо неповторимым. Ярким подтверждением тому являются новинки от ТМ "Наша Ряба Аппетитная". В частности, апельсиновый маринад для голеней с его пряным цитрусовым ароматом и кисло-сладким вкусом делает курочку совершенной. А горчично-медовая заправка для крылышек удивит сочетанием сладковатого и острого вкуса. Гарантированное качество и удобная упаковка. Выбирая продукты "Наша Ряба Аппетитная", вы можете не беспокоиться о качестве курочки. Ведь в каждой упаковке – только свежее и сертифицированное мясо.

Поэтому, выбирая маринованное мясо для выезда на природу, советуем попробовать новинки от ТМ "Наша Ряба Аппетитная". Куриные голени в апельсиновом и крылышки в горчично-медовом маринаде прекрасно придутся по вкусу вместе со свежими овощами и легкими гарнирами. А как именно приготовить вкусную курочку на огне, рассказываем в пошаговых рецептах.

Куриные голени в апельсиновом маринаде

Время : 40 минут

: 40 минут Порции : 4

Попробуйте куриные голени в апельсиновом маринаде / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных голеней в апельсиновом маринаде ТМ "Наша Ряба Аппетитная";

– 2 веточки розмарина;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– масло.

Приготовление:

Выкладываем замаринованные куриные голени на решетку для мангала, сверху добавляем несколько веточек розмарина. Закрываем решетку. Готовим на огне 30 минут, каждый раз переворачивая сетку на другую сторону. Через пол часа, когда мясо готово, можно начинать угощение.

Куриные голени в апельсиновом маринаде прекрасно подходят как отдельное полноценное блюдо. Также подавать их можно с легким весенним салатом или же овощами, запеченными на гриле.

Куриные крылышки в горчично-медовом маринаде

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Куриные крылышки в горчично-медовом маринаде / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных крылышек в горчично-медовом маринаде ТМ "Наша Ряба Аппетитная";

Для соуса:

– помидор;

– свежая зелень (кинза, зеленый лук);

– масло;

– соль;

– черный молотый перец;

– лимонный сок.

Приготовление:

Куриные крылышки выкладываем на сетку. Крепко закрываем и обжариваем мясо на мангале с обеих сторон 25 – 30 минут. Для соуса нарезаем помидор мелкими кусочками. Смешиваем с мелко нарезанной зеленью. Сдабриваем солью, перцем и лимонным соком. Подаем куриные крылышки с соусом.

Подавать куриные крылышки в горчично-медовом соусе можно с любым гарниром. Кроме того, идеальным дополнением блюда станут летние салаты.

Приятного аппетита!