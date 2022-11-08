Споткнуться на ровном месте: какие шаги точно испортят маринад к мясу

Мясо – это продукт ежедневного рациона каждого из нас. Очень часто мы его маринуем, но здесь существует несколько подводных камней, о которых знает далеко не каждый.

Маринад является непременным компонентом для множества мясных блюд. Он позволяет наполнить мясо невероятными вкусовыми нотками и ароматами, гармония которых – главная задача каждого кулинара. Впрочем, есть перечень ошибок, допускаемых большинством из нас, независимо от кулинарного стажа.

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Повторное использование

Крайне грубая ошибка, которой точно следует избегать. Речь даже не о вкусе, а о здоровье – сырое мясо может оставить в нем опасные бактерии, поэтому ни одна экономия не стоит такого риска.

Мариновать мясо нужно правильно / Фото Pixabay

Чрезмерная спешка

Вряд ли кто-то из нас может похвастаться избытком свободного времени, но это не повод для самообмана. Только курятину можно мариновать перед приготовлением, все остальные виды мяса требуют времени, как минимум нескольких часов. Не надо надеяться на "быстрые" маринады – это напрасная трата времени и дорогих продуктов.

Не давать масло

Растительное масло является таким же важным компонентом маринада, как и кислота. Именно она обеспечивает образование пленки, которая позволит сохранить мясо сочным. Также она гарантирует лучшее впитывание мясом специй.

Винегрет из специй

Главное правило хорошего маринада – не более 4 специй. Конечно, всегда есть желание поиграть со вкусом и превратить маринад в настоящую солянку, где "всего есть понемногу". Это же касается и основного компонента маринада: сочетание сразу кефира, соевого соуса, лимонного сока и прочего – далеко не лучший выбор.