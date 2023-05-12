Голубцы – давнее украинское блюдо, без которого трудно представить как праздничный, так и обычный стол. Это блюдо популярно на всей территории современной Украины и других стран, в частности на территории Кировоградской области: поселок Головановск, села Вербовое, Грузское, Ясное, Емиловка, Журавлинка, Цветково, Клиновое, Красногорка, Манжурка, Межиречка, Краснополье, Молдовка, Матвеевка, Неде Наливайко, Роздол, Роскошное, Константиновка, Маринополь, Марьяновка, Новоселка, Свирневое, Зеленая Балка, Новоголовановск, Алексеевка, Троянка, Шепилово, Александровка, Ковалевка Голованевского района.

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В Украине готовят мясные и песни голубцы, используют листья свежей или простокваши. В начинку добавляют рис, кукурузную или пшенную крупу, картофель, фасоль, грибы, лук, морковь и пряности. Популярны варианты постных голубцов: с тертым картофелем, сочетание риса и моркови, риса с грибами, картофеля и гречихи.

Рецепт закарпатских голубцов

Время: 3 часа

3 часа Порции: 8 – 10

Голубцы с мясом / Фото square space

Ингредиенты:

– 700 граммов свинины;

– рис;

– 1 белокочанная капуста;

– 300 граммов грибов;

– 40 граммов томатной пасты;

– 40 граммов сливок или сметаны;

– 1 репчатая луковица;

– соль;

– молотый черный перец.

Приготовление:

В большой кастрюле доводим воду до кипения и опускаем в нее кочерыжку капусты. Поочередно снимаем с капусты листья.

Отвариваем в подсоленной воде рис до полуготовности.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на ней мелко нарезанные грибы. Затем добавим к грибам нарезанный мелким кубиком лук и обжариваем дальше.

Вливаем в овощную зажарку томатную пасту и все перемешиваем.

Чтобы соус не был густым, добавляем к нему 300 грамм воды. Доводим его до кипения и снимаем с плиты.

Тонко отбиваем кусочки мяса.

Формируем голубцы: на капустный лист выкладываем отбивную, сверху рис и все заворачиваем конвертом.

Переводим сформованные голубцы в кастрюлю. Добавляем лавровый лист, чеснок по своему вкусу и черный перец.

Заливаем голубцы грибным соусом и закрываем крышкой.

Отправьте голубцы в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов, на 2 часа.

Подаем голубцы по-закарпатски в соусе, в котором они тушились.

Приятного аппетита!