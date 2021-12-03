Готовим панкейки на завтрак: рецепт на молоке

Панкейки может приготовить любая хозяйка, главное иметь проверенный рецепт теста. Кондитер Катя Пескова поделилась с читателями рецептом любимых панкейков, и уверена, что они у вас получатся с первого раза.

Если вы в поисках вкусного и легкого завтрака, мы предлагаем вам приготовить нежные панкейки. Тесто готовится довольно просто, а пожарит за вас все сковородка.

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Панкейки прекрасно сочетаются со сгущенкой, сметаной, вареньем, или их можно приготовить солеными и подавать с овощами или сыром.

Рецепт панкейков на молоке

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4

– 200 граммов муки;– 75 граммов сахара;– 1 грамм соли;– 5 граммов разрыхлителя;– 4 штуки сырых яиц;– 250 миллилитров молока;– 50 граммов сливочного масла;– подсолнечное масло;– цедра апельсина.

Приготовление:

Смешайте в глубокой посуде все сухие ингредиенты.

Отдельно растопите сливочное масло в молоке, но не доведите до кипения. Влейте смесь к сухим ингредиентам.



Приготовление теста / Фото Песковой

Добавьте яйца, цедру апельсина и перемешайте тесто венчиком. Отправьте тесто на панкейки в холодильник на 60 минут. Разогрейте сковородку, влейте масло по желанию. Обжарьте панкейки с обеих сторон до румяной корочки.

Приготовление панкейков / Фото Песковой

Подавайте вкусности к столу с медом, сметаной или вареньем. Приятного аппетита!

Текст публикации Екатерины Песковой:

Панкейки

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Ингредиенты:

Мука – 200 г

Сахар– 75 г

Соль– 1 г

Разрыхлитель– 5 г

Яйца– 4 штуки

Молоко– 250 г

Сливочное масло– 50 г

Растительное масло

Цедра апельсина

⁃ смешиваем все сухие ингредиенты до однородности в миске: мука, сахар, соль, разрыхлитель;

⁃ растапливаем сливочное масло в молоке (не доводим до кипения!) и добавляем к сухим ингредиентам;

⁃ дальше добавляем яйца, цедру апельсина и смешиваем всё венчиком, до однородной консистенции;

⁃ отправляем в холодильник примерно на часик;

⁃ разогреваем сковороду.

⁃ и готовим панкейки (на капле подсолнечного масла) по несколько минут с каждой стороны до приятно румяного цвета.

Советую подавать с мёдом, апельсинами и кусочком сливочного масла или со сметной и сгущенным молоком.