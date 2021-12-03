Если вы в поисках вкусного и легкого завтрака, мы предлагаем вам приготовить нежные панкейки. Тесто готовится довольно просто, а пожарит за вас все сковородка.

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Панкейки прекрасно сочетаются со сгущенкой, сметаной, вареньем, или их можно приготовить солеными и подавать с овощами или сыром.

Рецепт панкейков на молоке

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Смешайте в глубокой посуде все сухие ингредиенты.
  1. Отдельно растопите сливочное масло в молоке, но не доведите до кипения. Влейте смесь к сухим ингредиентам.


Приготовление теста / Фото Песковой

  1. Добавьте яйца, цедру апельсина и перемешайте тесто венчиком.

  2. Отправьте тесто на панкейки в холодильник на 60 минут.

  3. Разогрейте сковородку, влейте масло по желанию.

  4. Обжарьте панкейки с обеих сторон до румяной корочки.

Приготовление панкейков / Фото Песковой

  1. Подавайте вкусности к столу с медом, сметаной или вареньем. Приятного аппетита!

Текст публикации Екатерины Песковой:

Панкейки

Ингредиенты:
Мука – 200 г
Сахар– 75 г
Соль– 1 г
Разрыхлитель– 5 г
Яйца– 4 штуки
Молоко– 250 г
Сливочное масло– 50 г
Растительное масло
Цедра апельсина
⁃ смешиваем все сухие ингредиенты до однородности в миске: мука, сахар, соль, разрыхлитель;
⁃ растапливаем сливочное масло в молоке (не доводим до кипения!) и добавляем к сухим ингредиентам;
⁃ дальше добавляем яйца, цедру апельсина и смешиваем всё венчиком, до однородной консистенции;
⁃ отправляем в холодильник примерно на часик;
⁃ разогреваем сковороду.
⁃ и готовим панкейки (на капле подсолнечного масла) по несколько минут с каждой стороны до приятно румяного цвета.
Советую подавать с мёдом, апельсинами и кусочком сливочного масла или со сметной и сгущенным молоком.