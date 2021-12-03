Если вы в поисках вкусного и легкого завтрака, мы предлагаем вам приготовить нежные панкейки. Тесто готовится довольно просто, а пожарит за вас все сковородка.
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Панкейки прекрасно сочетаются со сгущенкой, сметаной, вареньем, или их можно приготовить солеными и подавать с овощами или сыром.
Рецепт панкейков на молоке
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Смешайте в глубокой посуде все сухие ингредиенты.
- Отдельно растопите сливочное масло в молоке, но не доведите до кипения. Влейте смесь к сухим ингредиентам.
Приготовление теста / Фото Песковой
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Добавьте яйца, цедру апельсина и перемешайте тесто венчиком.
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Отправьте тесто на панкейки в холодильник на 60 минут.
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Разогрейте сковородку, влейте масло по желанию.
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Обжарьте панкейки с обеих сторон до румяной корочки.
Приготовление панкейков / Фото Песковой
- Подавайте вкусности к столу с медом, сметаной или вареньем. Приятного аппетита!
Текст публикации Екатерины Песковой:
Панкейки
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Ингредиенты:
Мука – 200 г
Сахар– 75 г
Соль– 1 г
Разрыхлитель– 5 г
Яйца– 4 штуки
Молоко– 250 г
Сливочное масло– 50 г
Растительное масло
Цедра апельсина
⁃ смешиваем все сухие ингредиенты до однородности в миске: мука, сахар, соль, разрыхлитель;
⁃ растапливаем сливочное масло в молоке (не доводим до кипения!) и добавляем к сухим ингредиентам;
⁃ дальше добавляем яйца, цедру апельсина и смешиваем всё венчиком, до однородной консистенции;
⁃ отправляем в холодильник примерно на часик;
⁃ разогреваем сковороду.
⁃ и готовим панкейки (на капле подсолнечного масла) по несколько минут с каждой стороны до приятно румяного цвета.
Советую подавать с мёдом, апельсинами и кусочком сливочного масла или со сметной и сгущенным молоком.