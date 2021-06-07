Готовимся к пляжному сезону: топ-3 блюда, от которых теряешь вес

Жаркое лето уже близко, а это значит, что впереди – открытие пляжного сезона. Итак, пришло время подготовиться: как морально, так и физически. Ведь кому не захочется, выйдя на пляж, ловить на себе восхищенные взгляды окружающих? Как быстро привести себя в форму, чтобы не навредить здоровью, читайте далее.
Основа нашего здоровья – это сбалансированный рацион. Правильно питаясь, можно не только нормализовать работу пищеварительной системы, но и улучшить самочувствие и избавиться от лишнего веса. Главное – не отступать от заданного ритма и сделать его частью повседневной жизни.
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Первые шаги: с чего начать
Сегодня, наверное, нет такого человека, который бы хоть раз не задумался над тем, как организовать правильное питание для похудения. Итак, как изменить свои привычки и вместе с этим уменьшить сантиметры в талии?
- Пересмотрите режим питания. Режим питания чрезвычайно важен для организма. Он должен выглядеть так: завтрак, потом перекус, обед, еще один перекус и наконец ужин. В то же время не следует переедать. Если человек полдня не ест, после чего наедается "как слон", то это приводит к набору лишнего веса.
- Уберите из рациона продукты, которые отравляют организм. Речь идет о сахаре, чипсах, фаст-фуде, магазинных кондитерских и хлебобулочных изделиях, магазинных соусах и колбасах. Эти продукты содержат трансжиры, которые разрушают не только фигуру, но и здоровье. Сахар можно смело заменить медом, а обычный хлеб цельнозерновыми хлебцами. Однако если вы очень любите сладкое, то небольшой кусок черного шоколада в первой половине дня себе можно позволить.
Питайтесь правильно / Фото Shutterstock
- Откорректируйте режим питья и сна. Эти два фактора важны не только для хорошей фигуры, но и для здоровья в целом. Следует выпивать не менее 8 стаканов воды в день: один – за полчаса до приема пищи, второй – через час после. Такие действия уменьшат аппетит и стабилизируют водный баланс в организме. А также не забывайте, что нужно высыпаться. В общем взрослому человеку нужно спать не менее 7 часов.
Правильный рацион на день
Завтрак
Завтрак должен быть питательным и полезным. Отдавайте предпочтение продуктам из цельных (неочищенных) злаков: овсянка, гречка, крупы из ячменя и пшеницы, а также яйцам и кисломолочным продуктам. Например, можно приготовить овсяноблин, омлет с овощами или сделать цельнозерновые тосты. Однако не нужно заставлять себя есть то, что не нравится.В первой половине дня можно съесть немного фруктов, но следует следить за количеством. Одного банана или яблока – вполне достаточно.
Обед
Никаких фаст-фудов – только полезные рецепты. Выбирайте овощи, мясо, кашу из цельных злаков, нежирные супы, рыбу или макароны из твердых сортов пшеницы.
Следует отдавать предпочтение овощам и белому мясу / Фото Shutterstock
Ужин
Ужинайте за несколько часов до сна. Для ужина прекрасно подойдут белки и овощи. Ими богато мясо, птица, рыба, тофу и бобовые. Помните, что ужин должен быть легким и питательным.Обратите внимание, что белое мясо, а именно птица: курятина, индюшатина, гусятина и утятина, мясо диких птиц, – полезнее, чем красное. Специалисты советуют выбирать курятину и индюшатину, ведь в них меньше жира и больше ненасыщенных жиров.
Специалисты советуют выбирать курятину и индюшатину / Фото Shutterstock
Кроме того, из мяса курицы и индейки мы получаем витамины группы В, фосфор, серу, цинк, медь и магний, легкоусвояемое гемовое железо. Однако следует учитывать, что мясо индейки имеет специфический сладковатый привкус и довольно необычный запах, который подходит не всем.
Куриное мясо – неотъемлемый компонент правильного питания
Курица является наиболее популярным типом мяса во всем мире. И причина – не в сравнительно невысокой цене курятины, а в том, что это вкусный и питательный продукт, а еще – неотъемлемый компонент многих блюд.
Отличие курицы от других типов мяса заключается в том, что в курином мясе небольшое количество углеводов и жиров, однако значительное количество белка (особенно в куриной грудке: в 100 граммах грудки курицы 113 ккал, из которых всего 1,9 грамма – жир, 23,6 грамма – белок, 0,4 грамма – углеводы). Белок, который содержится в курином мясе, является полноценным по аминокислотному составу. Именно поэтому курятина – важный элемент любой программы здорового питания. Она положительно влияет на все основные системы нашего организма.
Поэтому, если вы не только хотите придерживаться здорового и полноценного рациона, но и стремитесь улучшить физическую форму, то выбирайте для ваших блюд курятину. Во-первых, существует множество вариантов ее приготовления (печеная, вареная или на гриле), а это значит, что ваша диета будет эффективнее – ведь значительно приятнее придерживаться режима питания, в который входят вкусные блюда. Во-вторых, куриное мясо эффективно обеспечивает организм белком, а потому надолго оставляет ощущение насыщенности.Обратите внимание: выбирая курятину, отдавайте предпочтение надежному производителю, который выращивает птицу без антибиотиков. В Украине успешно прошла проверку на отсутствие антимикробных средств продукция ТМ "Наша Ряба". Это подтверждено независимым аудитом.
Итак, ловите подборку топ-3 рецептов легких блюд с курятиной, которые помогут избавиться от лишних килограммов.
Рецепты легких и питательных блюд с курятиной
Куриная грудка под лимонным соусом берблан с эстрагоном
Куриная грудка под лимонным соусом берблан с эстрагоном / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
- куриная грудка ТМ "Наша Ряба" – 2 шт
- соль, перец по вкусу
- эстрагон – 1 веточка
- томаты черри – 80 г
- шпинат – 60 г
- горошек – 200 г
- лук – 50 г
- сливки – 50 г
- вода
- бульон – 300 г
- соль, перец по вкусу
Соус:
- масло сливочное – 200 г
- сок лимона – 10 мл
- вино белое сухое – 60 мл
- соль ½ ч. л.
- перец горошек – 5 шт
- лук шалот – 1 шт
- вода – 2 ст. л.
- эстрагон – 1 веточка
Для соуса:
- Масло нарезаем кубиками, вино, сок лимона, лук помещаем в небольшую кастрюльку и доводим до кипения.
- Выпариваем жидкость пока на дне не останется 1 столовая ложка густой жидкости. Ослабляем огонь до минимума.
- Добавляем воду и сразу вводим масло, взбивая в однородную консистенцию.
- Отставляем, добавляем соль, перец, эстрагон по вкусу.
Приготовление:
- Маринуем курочку маслом, солью, перцем и добавляем веточку эстрагона.
- Горошек отвариваем в кипящей воде. Достаем, охлаждаем его под холодной водой (чтобы сохранить яркий зеленый цвет).
- Лук припускаем на умеренном огне в сливочном масле до мягкого сладковатого вкуса (но не жарим). Добавляем сливки, бульон (или кипяток), горошек и провариваем 2 минуты. Перебиваем в блендере. Доводим до вкуса солью, перцем.
- На хорошо разогретую сковороду наливаем масло и поджариваем замаринованную курицу с обеих сторон до румяного цвета. На малом огне доводим курочку до готовности под закрытой крышкой 25 минут. За 2 минуты до конца приготовления добавляем шпинат и черри на сковородку и готовим вместе.
- Выкладываем пюре, сверху кладем нарезанную длинными кусочками курочку, припущенные черри и шпинат. Поливаем все соусом, украшаем веточкой эстрагона и подаем на стол.
- Подаем.
Теплый салат с курицей-гриль и халуми
Теплый салат с курицей-гриль и халуми / Фото Shutterstock
- куриное филе "Наша Ряба" – 1 шт
- сыр халуми – 100 г
- перец сладкий – 60 г
- тыква – 100 г
- руккола – 50 г
- салат – 20 г
- томаты черри – 50 г
- лук синий – 20 г
Заправка:
- горчица – 5 г
- оливковое масло – 40 г
- бальзамический уксус – 5 г
- чеснок – 1 зубчик
- мед – 10 г
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Нарезаем тыкву крупными кусками. Перец нарезаем частицами, лук – соломкой. Томаты черри разрезаем пополам.
- Тыкву, перец и куриное филе выкладываем на пергамент или в форму для запекания, смазываем маслом, добавляем соль, перец и запекаем при температуре 220 °C 15 – 20 минут.
- Заправка: смешиваем горчицу, оливковое масло, бальзамический уксус, мед и специи. Чеснок выдавливаем или очень мелко режем.
- Нарезаем сыр халуми на пластинки по 2 сантиметра. Выкладываем на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, и обжариваем сыр с обеих сторон. Обжаренный халуми нарезаем кубиками.
- Готовую курочку достаем из духовки и режем пластинками.
- Подаем.
Амисбуш с авокадо, курицей и креветками
Амисбуш с авокадо, курицей и креветками / Фото Наша Ряба
- филе бедра куриного "Наша Ряба" – 200 г
- авокадо – 2 шт.
- креветки – 100 г
- помидор – 1 шт.
- огурец свежий – 1 шт.
- петрушка (или кинза) – 10 г
- масло оливковое – 40 г
- чеснок – 1 зубок
- соль, перец по вкусу
- лимон – 1 шт.
Приготовление:
- Берем филе бедра, солим его и обжариваем. Креветки очищаем и тоже обжариваем.
- Помидор ошпариваем кипятком в течение 30 секунд и снимаем кожицу.
- Авокадо разрезаем пополам вдоль. Вынимаем косточку и осторожно отделяем мякоть от кожуры, чтобы не повредить последнюю. Кожура нам еще понадобится как чашечка, в которую мы будем накладывать салат.
- Петрушку с чесноком нарезаем и растираем в ступке вместе с маслом, солью и перцем. Если ступки нет, используйте блендер.
- Нарезанные кубиками ингредиенты заправляем перетертой смесью и перемешиваем.
- Выкладываем готовый салат в чашечки с авокадо и украшаем ломтиком лимона.
- Подаем.