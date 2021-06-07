Готовимся к пляжному сезону: топ-3 блюда, от которых теряешь вес

Жаркое лето уже близко, а это значит, что впереди – открытие пляжного сезона. Итак, пришло время подготовиться: как морально, так и физически. Ведь кому не захочется, выйдя на пляж, ловить на себе восхищенные взгляды окружающих? Как быстро привести себя в форму, чтобы не навредить здоровью, читайте далее.

Основа нашего здоровья – это сбалансированный рацион. Правильно питаясь, можно не только нормализовать работу пищеварительной системы, но и улучшить самочувствие и избавиться от лишнего веса. Главное – не отступать от заданного ритма и сделать его частью повседневной жизни.

К теме Тарелка здорового питания: как есть каждый день, чтобы оставаться здоровым

Первые шаги: с чего начать

Сегодня, наверное, нет такого человека, который бы хоть раз не задумался над тем, как организовать правильное питание для похудения. Итак, как изменить свои привычки и вместе с этим уменьшить сантиметры в талии?

Пересмотрите режим питания. Режим питания чрезвычайно важен для организма. Он должен выглядеть так: завтрак, потом перекус, обед, еще один перекус и наконец ужин. В то же время не следует переедать. Если человек полдня не ест, после чего наедается "как слон", то это приводит к набору лишнего веса.

Завтрак должен быть питательным / Фото Shutterstock

Уберите из рациона продукты, которые отравляют организм. Речь идет о сахаре, чипсах, фаст-фуде, магазинных кондитерских и хлебобулочных изделиях, магазинных соусах и колбасах. Эти продукты содержат трансжиры, которые разрушают не только фигуру, но и здоровье. Сахар можно смело заменить медом, а обычный хлеб цельнозерновыми хлебцами. Однако если вы очень любите сладкое, то небольшой кусок черного шоколада в первой половине дня себе можно позволить.



Питайтесь правильно / Фото Shutterstock

Откорректируйте режим питья и сна. Эти два фактора важны не только для хорошей фигуры, но и для здоровья в целом. Следует выпивать не менее 8 стаканов воды в день: один – за полчаса до приема пищи, второй – через час после. Такие действия уменьшат аппетит и стабилизируют водный баланс в организме. А также не забывайте, что нужно высыпаться. В общем взрослому человеку нужно спать не менее 7 часов.

Правильный рацион на день

Завтрак

Завтрак должен быть питательным и полезным. Отдавайте предпочтение продуктам из цельных (неочищенных) злаков: овсянка, гречка, крупы из ячменя и пшеницы, а также яйцам и кисломолочным продуктам. Например, можно приготовить овсяноблин, омлет с овощами или сделать цельнозерновые тосты. Однако не нужно заставлять себя есть то, что не нравится.

Обед

В первой половине дня можно съесть немного фруктов, но следует следить за количеством. Одного банана или яблока – вполне достаточно.

Никаких фаст-фудов – только полезные рецепты. Выбирайте овощи, мясо, кашу из цельных злаков, нежирные супы, рыбу или макароны из твердых сортов пшеницы.



Следует отдавать предпочтение овощам и белому мясу / Фото Shutterstock

Ужин

Ужинайте за несколько часов до сна. Для ужина прекрасно подойдут белки и овощи. Ими богато мясо, птица, рыба, тофу и бобовые. Помните, что ужин должен быть легким и питательным.

что белое мясо, а именно птица: курятина, индюшатина, гусятина и утятина, мясо диких птиц, – полезнее, чем красное. Специалисты советуют выбирать курятину и индюшатину, ведь в них меньше жира и больше ненасыщенных жиров.



Специалисты советуют выбирать курятину и индюшатину / Фото Shutterstock

Кроме того, из мяса курицы и индейки мы получаем витамины группы В, фосфор, серу, цинк, медь и магний, легкоусвояемое гемовое железо. Однако следует учитывать, что мясо индейки имеет специфический сладковатый привкус и довольно необычный запах, который подходит не всем.

Куриное мясо – неотъемлемый компонент правильного питания

Курица является наиболее популярным типом мяса во всем мире. И причина – не в сравнительно невысокой цене курятины, а в том, что это вкусный и питательный продукт, а еще – неотъемлемый компонент многих блюд.

Отличие курицы от других типов мяса заключается в том, что в курином мясе небольшое количество углеводов и жиров, однако значительное количество белка (особенно в куриной грудке: в 100 граммах грудки курицы 113 ккал, из которых всего 1,9 грамма – жир, 23,6 грамма – белок, 0,4 грамма – углеводы). Белок, который содержится в курином мясе, является полноценным по аминокислотному составу. Именно поэтому курятина – важный элемент любой программы здорового питания. Она положительно влияет на все основные системы нашего организма.

Поэтому, если вы не только хотите придерживаться здорового и полноценного рациона, но и стремитесь улучшить физическую форму, то выбирайте для ваших блюд курятину. Во-первых, существует множество вариантов ее приготовления (печеная, вареная или на гриле), а это значит, что ваша диета будет эффективнее – ведь значительно приятнее придерживаться режима питания, в который входят вкусные блюда. Во-вторых, куриное мясо эффективно обеспечивает организм белком, а потому надолго оставляет ощущение насыщенности.

: выбирая курятину, отдавайте предпочтение надежному производителю, который выращивает птицу без антибиотиков. В Украине успешно прошла проверку на отсутствие антимикробных средств продукция. Это подтверждено независимым аудитом.

Итак, ловите подборку топ-3 рецептов легких блюд с курятиной, которые помогут избавиться от лишних килограммов.

Рецепты легких и питательных блюд с курятиной

Куриная грудка под лимонным соусом берблан с эстрагоном



Куриная грудка под лимонным соусом берблан с эстрагоном / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

куриная грудка ТМ "Наша Ряба" – 2 шт

соль, перец по вкусу

эстрагон – 1 веточка

томаты черри – 80 г

шпинат – 60 г

горошек – 200 г

лук – 50 г

сливки – 50 г

вода

бульон – 300 г

соль, перец по вкусу

Соус:

масло сливочное – 200 г

сок лимона – 10 мл

вино белое сухое – 60 мл

соль ½ ч. л.

перец горошек – 5 шт

лук шалот – 1 шт

вода – 2 ст. л.

эстрагон – 1 веточка

Для соуса:

Масло нарезаем кубиками, вино, сок лимона, лук помещаем в небольшую кастрюльку и доводим до кипения. Выпариваем жидкость пока на дне не останется 1 столовая ложка густой жидкости. Ослабляем огонь до минимума. Добавляем воду и сразу вводим масло, взбивая в однородную консистенцию. Отставляем, добавляем соль, перец, эстрагон по вкусу.

Приготовление:

Маринуем курочку маслом, солью, перцем и добавляем веточку эстрагона. Горошек отвариваем в кипящей воде. Достаем, охлаждаем его под холодной водой (чтобы сохранить яркий зеленый цвет). Лук припускаем на умеренном огне в сливочном масле до мягкого сладковатого вкуса (но не жарим). Добавляем сливки, бульон (или кипяток), горошек и провариваем 2 минуты. Перебиваем в блендере. Доводим до вкуса солью, перцем. На хорошо разогретую сковороду наливаем масло и поджариваем замаринованную курицу с обеих сторон до румяного цвета. На малом огне доводим курочку до готовности под закрытой крышкой 25 минут. За 2 минуты до конца приготовления добавляем шпинат и черри на сковородку и готовим вместе. Выкладываем пюре, сверху кладем нарезанную длинными кусочками курочку, припущенные черри и шпинат. Поливаем все соусом, украшаем веточкой эстрагона и подаем на стол. Подаем.

Теплый салат с курицей-гриль и халуми



Теплый салат с курицей-гриль и халуми / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

куриное филе "Наша Ряба" – 1 шт

сыр халуми – 100 г

перец сладкий – 60 г

тыква – 100 г

руккола – 50 г

салат – 20 г

томаты черри – 50 г

лук синий – 20 г

Заправка:

горчица – 5 г

оливковое масло – 40 г

бальзамический уксус – 5 г

чеснок – 1 зубчик

мед – 10 г

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Нарезаем тыкву крупными кусками. Перец нарезаем частицами, лук – соломкой. Томаты черри разрезаем пополам. Тыкву, перец и куриное филе выкладываем на пергамент или в форму для запекания, смазываем маслом, добавляем соль, перец и запекаем при температуре 220 °C 15 – 20 минут. Заправка: смешиваем горчицу, оливковое масло, бальзамический уксус, мед и специи. Чеснок выдавливаем или очень мелко режем. Нарезаем сыр халуми на пластинки по 2 сантиметра. Выкладываем на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, и обжариваем сыр с обеих сторон. Обжаренный халуми нарезаем кубиками. Готовую курочку достаем из духовки и режем пластинками. Подаем.

Амисбуш с авокадо, курицей и креветками



Амисбуш с авокадо, курицей и креветками / Фото Наша Ряба

Ингредиенты:

филе бедра куриного "Наша Ряба" – 200 г

авокадо – 2 шт.

креветки – 100 г

помидор – 1 шт.

огурец свежий – 1 шт.

петрушка (или кинза) – 10 г

масло оливковое – 40 г

чеснок – 1 зубок

соль, перец по вкусу

лимон – 1 шт.

Приготовление:

Берем филе бедра, солим его и обжариваем. Креветки очищаем и тоже обжариваем. Помидор ошпариваем кипятком в течение 30 секунд и снимаем кожицу. Авокадо разрезаем пополам вдоль. Вынимаем косточку и осторожно отделяем мякоть от кожуры, чтобы не повредить последнюю. Кожура нам еще понадобится как чашечка, в которую мы будем накладывать салат. Петрушку с чесноком нарезаем и растираем в ступке вместе с маслом, солью и перцем. Если ступки нет, используйте блендер. Нарезанные кубиками ингредиенты заправляем перетертой смесью и перемешиваем. Выкладываем готовый салат в чашечки с авокадо и украшаем ломтиком лимона. Подаем.

Приятного аппетита!