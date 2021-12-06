Между тем в рождественский сезон на нашем столе будут кутья, штрудели и другие вкусности с маком. Вот несколько проверенных методов, как приготовить безупречный мак.

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Перед приготовлением любых блюд из мака его нужно ошпарить, чтобы он потерял горечь и стал влажным, что также ускорит время его приготовления. Мак можно заваривать двумя способами – на воде или молоке.

Незаменимый компонент в праздничных десертах / Фото pexels

Водная основа. Сначала промойте мак холодной водой, а затем залейте кипятком, соблюдая пропорцию: 2 стакана воды на 1 стакан мака. Проварите зерна на медленном огне 20 – 30 минут, затем слейте всю воду.

Также можно заваривать мак с молоком. Это более длинный и более затратный способ, но он делает мак вкуснее. Кроме того, он набухает и уплотняется, поэтому идеально подходит для маковой массы, используемой для приготовления штруделя или макового торта. В кастрюле вскипятите молоко и добавьте промытый мак. Варить 5 – 10 минут на слабом огне, постоянно помешивая. По истечении этого времени снимите блюдо с огня, накройте крышкой и оставьте на четыре часа, пока мак не набухнет. Затем выкладываем зерна на сито, выстланное марлей, и даем стечь. Дважды перетираем мак через мельчайшее сито кухонного комбайна или мясорубки.

Особенности приготовления / Фото pexels

Если после ошпаривания осталась горечь, мак можно спасти, если растереть его с небольшим количеством меда и сливок. Такой метод смягчит вкус и позволит приготовить любое блюдо.