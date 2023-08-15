Говяжья котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут

Когда речь идет о говяжьей котлете, первое, что приходит в голову, – это сочный бургер с мягкой булочкой и соусом. Однако на этом популярном блюде потребление котлеты не ограничивается.

Говяжья котлета на самом деле является универсальным блюдом. 24 Канал. Она отлично подходит с гарниром, а также с легкостью становится основой для самых разнообразных блюд.

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Что можно приготовить из говяжьей котлеты

Если хочется насладиться качественным и сочным мясом, тогда говяжьи котлеты – идеальное решение. Этот продукт очень прост в приготовлении, а при соблюдении рецептуры имеет запеченную румяную корочку и сочную середину. Согласитесь: такое сочетание выигрышно в любых обстоятельствах.

Именно поэтому и блюд, которые можно приготовить с говяжьей котлетой, немало. В частности, это мясное блюдо будет отлично смаковать отдельно. Дополнить говяжью котлету можно вареным картофельным пюре и овощами – это сочетание вкусов обязательно перенесет вас мыслями в детство и подарит приятное чувство ностальгии.

Если же вы хотите совершить кулинарное путешествие на юг, попробуйте приготовить говяжью котлету из спагетти аль-денте. За итальянские нотки в блюде будут отвечать томатный соус и специи.

Сочный и насыщенный вкус говяжьей котлеты раскроется наполну, если ее подавать. с грибами. Блюду можно совместить с шампиньонами и сливочно-грибным соусом.

А если традиционные рецепты вам уже надоели, пора переходить к экспериментам. Мексиканская кесадилья с говяжьей котлетой станет оригинальным и доступным вариантом для обеда или ужина. Для этого приготовленное мясо следует совместить с овощами, сыром и другими ингредиентами на ваш выбор и завернуть приготовленную начинку в тортилью или лаваш.

С ТМ Skott Smeat создать особые блюда значительно легче

Чтобы свести время, проведенное на кухне, к минимуму, достаточно выбирать продукты, которые позволят избежать изнурительных процессов. Именно такими есть котлеты из фермерской говядины от ТМ Skott Smeat. Производитель позаботился, чтобы вы смогли воспроизвести оригинальные рецепты очень быстро и без особого труда. Следовательно, в каждой упаковке уже сформированы в идеальную форму говяжьи котлеты.



Говяжьи котлеты достаточно вынуть из упаковки и начать приготовление / Фото ТМ Skott Smeat

Кроме этого, выбирая продукцию ТМ Skott Smeat, можно быть уверены, что на вашем столе окажется только свежее и высококачественное мясо. Ведь бренд работает только с проверенными фермами-поставщиками, имеет контроль ветеринарной службой на всех этапах производства и соответствующие стандарты сертификации.

Благодаря высокому качеству говяжьи котлеты обладают насыщенным вкусом фермерского мяса и отличаются своей сочностью. Поэтому это отличный вариант для отдельного блюда.



Говяжьи котлеты Skott Smeat / Фото ТМ Skott Smeat

Итак, с главным ингредиентом определились. А как из говяжьих котлет приготовить блюда, от которых ваши родные будут в восторге – делимся в пошаговых рецептах.

Говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Говяжья котлета с картофелем / Фото Shutterstock

– 2 упаковки котлет из фермерской говядины от Skott Smeat;– 6 картофелин;– 2 репчатых лука;– 150 граммов сливочного масла;– масло для жарки;– 1 столовая ложка сахара;– соль по вкусу;– листья салата;– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем очищенный лук кубиками. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем на ней лук. Посыпаем сахаром и солью. Карамелизируем лук 10 – 15 минут, периодически помешивая. Обжариваем на отдельной сковороде с маслом говяжьи котлеты в течение 4 – 5 минут с каждой стороны. Ни в коем случае не прокалываем их: так котлета потеряет сочность. Отдельно отвариваем очищенный картофель в подсоленной воде до готовности (20 минут после кипения). Сливаем воду, разминаем ее со 100 г сливочного масла. По желанию добавляем сливки или молоко. Подаем картофельное пюре с говяжьей котлетой, карамелизованным луком и листьями салата.

Говяжьи котлеты с грибным соусом

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Говяжья котлета с грибами / Фото Shutterstock

– 2 упаковки котлет из фермерской говядины от Skott Smeat;– 400 граммов сливок;– 200 граммов грибов (вешенок или шампиньонов);– 1 репчатый лук;– 1 столовая ложка соевого соуса;– масло для жарки;– листья салата;– соль по вкусу;– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем нарезанный кубиками лук. Добавляем грибы, нарезанные произвольными кусочками, посыпаем специями и соевым соусом. Вливаем сливки и тушим все 15 минут. На отдельной сковороде с растительным маслом обжариваем говяжьи котлеты по 4 – 5 минут с каждой стороны. Выкладываем готовую котлету, поливаем грибным соусом. Сверху выкладываем кусочки грибов и по желанию добавляем листики салата.

Тако с говяжьими котлетами и сальсой

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Говяжья котлета в кесадильи / Фото Shutterstock

– 2 упаковки котлет из фермерской говядины от Skott Smeat;– 2 тортилья;– 2 ломтика твердого сыра;– 1 помидор;– 50 грамм листьев салата.– 1 красный лук;– 1 авокадо;– 1 острый перец чили;– сок из половины лимона;– 1 столовая ложка яблочного или винного уксуса;– несколько веточек кинзы;– соль по вкусу;– черный молотый перец (по желанию).

Приготовление:

Разогреваем масло на сковороде и обжариваем говяжьи котлеты с обеих сторон по 4-5 минут. Для сальсы измельчаем лук, авокадо и чили. Смешиваем все ингредиенты, добавляем уксус, сок лимона, соль, перец и мелко нарезанную кинзу. На тортилью выкладываем листья салата, две готовые котлеты, сверху – ломтик твердого сыра, кольца помидора и сдабриваем соусом сальса. Прокалываем все шпажкой, чтобы тако не распадалось на тарелке.

Приятного аппетита!