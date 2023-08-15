Говяжья котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут
Когда речь идет о говяжьей котлете, первое, что приходит в голову, – это сочный бургер с мягкой булочкой и соусом. Однако на этом популярном блюде потребление котлеты не ограничивается.
Говяжья котлета на самом деле является универсальным блюдом. 24 Канал. Она отлично подходит с гарниром, а также с легкостью становится основой для самых разнообразных блюд.
Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер
Что можно приготовить из говяжьей котлеты
Если хочется насладиться качественным и сочным мясом, тогда говяжьи котлеты – идеальное решение. Этот продукт очень прост в приготовлении, а при соблюдении рецептуры имеет запеченную румяную корочку и сочную середину. Согласитесь: такое сочетание выигрышно в любых обстоятельствах.
Именно поэтому и блюд, которые можно приготовить с говяжьей котлетой, немало. В частности, это мясное блюдо будет отлично смаковать отдельно. Дополнить говяжью котлету можно вареным картофельным пюре и овощами – это сочетание вкусов обязательно перенесет вас мыслями в детство и подарит приятное чувство ностальгии.
Если же вы хотите совершить кулинарное путешествие на юг, попробуйте приготовить говяжью котлету из спагетти аль-денте. За итальянские нотки в блюде будут отвечать томатный соус и специи.
Сочный и насыщенный вкус говяжьей котлеты раскроется наполну, если ее подавать. с грибами. Блюду можно совместить с шампиньонами и сливочно-грибным соусом.
А если традиционные рецепты вам уже надоели, пора переходить к экспериментам. Мексиканская кесадилья с говяжьей котлетой станет оригинальным и доступным вариантом для обеда или ужина. Для этого приготовленное мясо следует совместить с овощами, сыром и другими ингредиентами на ваш выбор и завернуть приготовленную начинку в тортилью или лаваш.
С ТМ Skott Smeat создать особые блюда значительно легче
Чтобы свести время, проведенное на кухне, к минимуму, достаточно выбирать продукты, которые позволят избежать изнурительных процессов. Именно такими есть котлеты из фермерской говядины от ТМ Skott Smeat. Производитель позаботился, чтобы вы смогли воспроизвести оригинальные рецепты очень быстро и без особого труда. Следовательно, в каждой упаковке уже сформированы в идеальную форму говяжьи котлеты.
Говяжьи котлеты достаточно вынуть из упаковки и начать приготовление / Фото ТМ Skott Smeat
Кроме этого, выбирая продукцию ТМ Skott Smeat, можно быть уверены, что на вашем столе окажется только свежее и высококачественное мясо. Ведь бренд работает только с проверенными фермами-поставщиками, имеет контроль ветеринарной службой на всех этапах производства и соответствующие стандарты сертификации.
Благодаря высокому качеству говяжьи котлеты обладают насыщенным вкусом фермерского мяса и отличаются своей сочностью. Поэтому это отличный вариант для отдельного блюда.
Говяжьи котлеты Skott Smeat / Фото ТМ Skott Smeat
Итак, с главным ингредиентом определились. А как из говяжьих котлет приготовить блюда, от которых ваши родные будут в восторге – делимся в пошаговых рецептах.
Говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 2 упаковки котлет из фермерской говядины от Skott Smeat;
– 6 картофелин;
– 2 репчатых лука;
– 150 граммов сливочного масла;
– масло для жарки;
– 1 столовая ложка сахара;
– соль по вкусу;
– листья салата;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарезаем очищенный лук кубиками. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем на ней лук. Посыпаем сахаром и солью. Карамелизируем лук 10 – 15 минут, периодически помешивая.
- Обжариваем на отдельной сковороде с маслом говяжьи котлеты в течение 4 – 5 минут с каждой стороны. Ни в коем случае не прокалываем их: так котлета потеряет сочность.
- Отдельно отвариваем очищенный картофель в подсоленной воде до готовности (20 минут после кипения). Сливаем воду, разминаем ее со 100 г сливочного масла. По желанию добавляем сливки или молоко.
- Подаем картофельное пюре с говяжьей котлетой, карамелизованным луком и листьями салата.
Говяжьи котлеты с грибным соусом
- Время: 35 минут
- Порции: 4
– 2 упаковки котлет из фермерской говядины от Skott Smeat;
– 400 граммов сливок;
– 200 граммов грибов (вешенок или шампиньонов);
– 1 репчатый лук;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– масло для жарки;
– листья салата;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем нарезанный кубиками лук. Добавляем грибы, нарезанные произвольными кусочками, посыпаем специями и соевым соусом.
- Вливаем сливки и тушим все 15 минут.
- На отдельной сковороде с растительным маслом обжариваем говяжьи котлеты по 4 – 5 минут с каждой стороны.
- Выкладываем готовую котлету, поливаем грибным соусом. Сверху выкладываем кусочки грибов и по желанию добавляем листики салата.
Тако с говяжьими котлетами и сальсой
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 2 упаковки котлет из фермерской говядины от Skott Smeat;
– 2 тортилья;
– 2 ломтика твердого сыра;
– 1 помидор;
– 50 грамм листьев салата.
Для сальсы:
– 1 красный лук;
– 1 авокадо;
– 1 острый перец чили;
– сок из половины лимона;
– 1 столовая ложка яблочного или винного уксуса;
– несколько веточек кинзы;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец (по желанию).
Приготовление:
- Разогреваем масло на сковороде и обжариваем говяжьи котлеты с обеих сторон по 4-5 минут.
- Для сальсы измельчаем лук, авокадо и чили. Смешиваем все ингредиенты, добавляем уксус, сок лимона, соль, перец и мелко нарезанную кинзу.
- На тортилью выкладываем листья салата, две готовые котлеты, сверху – ломтик твердого сыра, кольца помидора и сдабриваем соусом сальса.
- Прокалываем все шпажкой, чтобы тако не распадалось на тарелке.
Приятного аппетита!