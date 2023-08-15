Яловича котлета насправді є універсальною стравою, зазначає 24 Канал. Вона чудово смакує із гарніром, а також з легкістю стає основою для найрізноманітніших страв.

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Що можна приготувати з яловичої котлети

Якщо хочеться насолодитись якісним та соковитим м'ясом, тоді яловичі котлети – ідеальне рішення. Цей продукт дуже простий у приготуванні, а при дотриманні рецептури має запечену рум'яну скоринку та соковиту середину. Погодьтесь: таке поєднання є виграшним в будь-яких обставинах.

Саме тому і страв, які можна приготувати з яловичою котлетою, – чимало. Зокрема, ця м'ясна страва буде чудово смакувати окремо. Доповнити яловичу котлету можна вареним картопляним пюре та овочами – це поєднання смаків неодмінно перенесе вас думками у дитинство та подарує приємне відчуття ностальгії.

Якщо ж ви хочете здійснити кулінарну мандрівку на південь, спробуйте приготувати яловичу котлету зі спагеті аль-денте. За італійські нотки у страві відповідатимуть томатний соус і спеції.

Соковитий та насичений смак яловичої котлети розкриється наповну, якщо її подавати з грибами. Страву можна поєднати з печерицями та вершково-грибним соусом.

А якщо традиційні рецепти вам уже набридли, пора переходити до експериментів. Мексиканська кесаділья з яловичою котлетою стане оригінальним та доступним варіантом для обіду чи вечері. Для цього приготовлене м'ясо варто поєднати з овочами, сиром та іншими інгредієнтами на ваш вибір та завернути приготовлену начинку у тортилью або лаваш.

Із ТМ Skott Smeat створити особливі страви значно легше

Щоб звести час, проведений на кухні, до мінімуму, достатньо обирати продукти, які дозволять уникнути виснажливих процесів. Саме такими є котлети із фермерської яловичини від ТМ Skott Smeat. Виробник подбав, щоб ви змогли відтворити оригінальні рецепти дуже швидко і без особливих зусиль. Відтак у кожній упаковці – уже сформовані в ідеальну форму яловичі котлети.



Яловичі котлети достатньо вийняти з упаковки та почати приготування / Фото ТМ Skott Smeat

Крім цього, обираючи продукцію ТМ Skott Smeat, можна бути певними, що на вашому столі опиниться тільки свіже і високоякісне м'ясо. Адже бренд працює лише з перевіреними фермами-постачальниками, має державний контроль ветеринарною службою на всіх етапах виробництва та відповідні стандарти сертифікації.

Завдяки високій якості яловичі котлети мають насичений смак фермерського м'яса та відрізняються своєю соковитістю. Тому це чудовий варіант для окремої страви.



Яловичі котлети Skott Smeat / Фото ТМ Skott Smeat

Отже, з головним інгредієнтом визначились. А як з яловичих котлет приготувати страви, від яких ваші рідні будуть у захваті – ділимось у покрокових рецептах.

Яловичі котлети з карамелізованою цибулею та картоплею

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Яловича котлета з картоплею / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 2 упаковки котлет із фермерської яловичини від Skott Smeat;

– 6 картоплин;

– 2 ріпчасті цибулі;

– 150 грамів вершкового масла;

– олія для смаження;

– 1 столова ложка цукру;

– сіль до смаку;

– листя салату;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Нарізаємо очищену цибулю кубиками. Розігріваємо пательню з маслом та обсмажуємо на ній цибулю. Посипаємо цукром та сіллю. Карамелізуємо цибулю 10 – 15 хвилин, періодично помішуючи. Обсмажуємо на окремій пательні з олією яловичі котлети протягом 4 – 5 хвилин з кожного боку. У жодному разі не проколюємо їх: так котлета втратить соковитість. Окремо відварюємо очищену картоплю у підсоленій воді до готовності (20 хвилин після кипіння). Зливаємо воду, розминаємо її зі 100 грамами вершкового масла. За бажанням додаємо вершки або молоко. Подаємо картопляне пюре з яловичою котлетою, карамелізованою цибулею і листям салату.

Яловичі котлети з грибним соусом

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Яловича котлета з грибами / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 2 упаковки котлет із фермерської яловичини від Skott Smeat;

– 400 грамів вершків;

– 200 грамів грибів (глив або печериць);

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– олія для смаження;

– листя салату;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Розігріваємо пательню з невеликою кількістю олії та обсмажуємо нарізану кубиками цибулю. Додаємо гриби, нарізані довільними шматочками, присмачуємо спеціями і соєвим соусом. Вливаємо вершки та тушкуємо все 15 хвилин. На окремій пательні з олією обсмажуємо яловичі котлети по 4 – 5 хвилин з кожного боку. Викладаємо готову котлету, поливаємо грибним соусом. Зверху викладаємо шматочки грибів та за бажанням додаємо листочки салату.

Тако з яловичими котлетами та сальсою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Яловича котлета в кесадільї / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 2 упаковки котлет із фермерської яловичини від Skott Smeat;

– 2 тортильї;

– 2 скибки твердого сиру;

– 1 помідор;

– 50 грамів листя салату.

Для сальси:

– 1 червона цибуля;

– 1 авокадо;

– 1 гострий перець чилі;

– сік з половини лимона;

– 1 столова ложка яблучного або винного оцту;

– кілька гілочок кінзи;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець (за бажанням).

Приготування:

Розігріваємо олію на пательні та обсмажуємо яловичі котлети з обох сторін по 4 – 5 хвилин. Для сальси подрібнюємо цибулю, авокадо та чилі. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо оцет, сік лимона, сіль, перець та дрібно нарізану кінзу. На тортилью викладаємо листя салату, дві готові котлети, зверху – скибочку твердого сиру, кільця помідора і присмачуємо соусом сальса. Проколюємо все шпажкою, щоб тако не розпадалися на тарілці.

Смачного!