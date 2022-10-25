Сочетание грибов и лапши – это невероятный дуэт, который должен находиться в арсенале каждой хозяйки. На приготовление двух порций блюда у вас уйдет каких-нибудь 15 минут, но его вкус не оставит вас равнодушным. Воспользуйтесь этим рецептом только раз – и вам захочется возвращаться к нему снова и снова.

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Рецепт лисичек с рисовой лапшой

Время: 15 минут

Порций: 2

Гармоничное сочетание / Фото Little hungry lady

Ингредиенты:

150 граммов рисовой лапши;

1 стакан лисичек;

4 – 5 зубчиков чеснока;

1 большой лук;

1/4 стакана горячей воды;

чайная ложка сушеного перца чили;

пучок зеленого лука;

столовая ложка растительного масла.

Для соуса потребуется:

8 столовых ложек соевого соуса;

2 столовые ложки рисового уксуса;

столовая ложка рыбного соуса.

Просто смешиваем эти ингредиенты и откладываем.

Приготовление:

Рисовую лапшу готовим согласно инструкции на упаковке. Затем заливаем холодной водой и отставляем. Лисички чистим от песка и грязи, большие плоды режем пополам . На сковороде обжариваем мелко нарезанный лук, затем добавляем туда лисички, мелко нарезанный чеснок и чайную ложку острого перца. Жарим несколько минут, чтобы лук и лисички не пригорели, а тушились – добавляем немного воды. В миску выкладываем лапшу, поливаем ее соусом, а сверху выкладываем лисички и другую зажарку.

Приятного аппетита!