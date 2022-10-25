Вкус сезона: готовим лисички с рисовой лапшой
25 октября 2022 , 13:22Читати новину українською
Источник:Little hungry lady
Лисички – очень популярные грибы, "охотой" на которые занимается чуть ли не каждый грибник. Их сочетание с рисовой лапшой позволит не просто насытить организм, но и порадовать себя ярким вкусом.
Сочетание грибов и лапши – это невероятный дуэт, который должен находиться в арсенале каждой хозяйки. На приготовление двух порций блюда у вас уйдет каких-нибудь 15 минут, но его вкус не оставит вас равнодушным. Воспользуйтесь этим рецептом только раз – и вам захочется возвращаться к нему снова и снова.
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Рецепт лисичек с рисовой лапшой
Время: 15 минут
Порций: 2
Гармоничное сочетание / Фото Little hungry lady
Ингредиенты:
- 150 граммов рисовой лапши;
- 1 стакан лисичек;
- 4 – 5 зубчиков чеснока;
- 1 большой лук;
- 1/4 стакана горячей воды;
- чайная ложка сушеного перца чили;
- пучок зеленого лука;
- столовая ложка растительного масла.
Для соуса потребуется:
- 8 столовых ложек соевого соуса;
- 2 столовые ложки рисового уксуса;
- столовая ложка рыбного соуса.
Просто смешиваем эти ингредиенты и откладываем.
Приготовление:
- Рисовую лапшу готовим согласно инструкции на упаковке. Затем заливаем холодной водой и отставляем.
- Лисички чистим от песка и грязи, большие плоды режем пополам.
- На сковороде обжариваем мелко нарезанный лук, затем добавляем туда лисички, мелко нарезанный чеснок и чайную ложку острого перца. Жарим несколько минут, чтобы лук и лисички не пригорели, а тушились – добавляем немного воды.
- В миску выкладываем лапшу, поливаем ее соусом, а сверху выкладываем лисички и другую зажарку.
Приятного аппетита!