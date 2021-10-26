Холение истории: готовим домашний хлеб на хмеле

Хлеб – неотъемлемая часть нашей культуры, которую наши предки лелеяли веками. Домашний хлеб, испеченный своими руками, имеет особенный вкус.

Когда пекарские дрожжи еще не были известны, хлеб замешивали на закваске из шишек хмеля. Благодаря этому хлеб долго был свежим, обладал особым запахом и вкусом.

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Приготовление такого хлеба не требует много времени или особых навыков, но позволит порадовать себя невероятным вкусом.

Рецепт хлеба на хмелю

Особенный хлеб / Фото Unsplash

Закваска

Ингредиенты

16 грамм шишек хмеля;

400 миллилитров горячей воды;

1 столовая ложка меда;

150 грамм ржаной муки.

Приготовление

Шишки хмеля заливаем крутым кипятком, накрываем и оставляем на полчаса. Перецеживаем, добавляем муку и мед. Накрываем тканью и оставляем на двое суток (процесс брожжения колеблется от температуры в помещении). Переливаем в банку, накрываем крышкой с отверстиями и ставим в холодильник.

Опара

Ингредиенты

1 стакан пшеничной муки;

3 стакана горячей воды;

4 столовые ложки хмелевой закваски.

Приготовление

Добавляем в муку горячую воду и перемешиваем. Когда мука немного остынет – добавляем закваску. Накрываем тканью и оставляем на 3 – 4 часа.

Тесто

Ингредиенты

800 грамм пшеничной муки;

полстакана воды;

1 чайная ложка соли.

Приготовление

Вливаем в муку воду и опару, добавляем соль. Месим тесто 10 минут. Накрываем и оставляем на 10 – 12 часов или ночь. Вымешиваем тесто на столешнице, немного подсыпая муку. Формируем хлеб и накрываем его тканью. Нагреваем в духовке пустую утятницу 45 минут при температуре 230 градусов. Кладем хлеб в горячую утятницу и выпекаем 45 минут при той же температуре. Выключаем духовку, но не вынимаем хлеб еще 30 минут. Вынимаем хлеб, заматываем в ткань и ждем, пока выстынет.

Приятного аппетита!