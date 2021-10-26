Плекання історії: готуємо домашній хліб на хмелю

Хліб – невід'ємна частина нашої культури, яку наші предки плекали століттями. Домашній хліб, випечений власними руками, має особливий смак.

Коли пекарські дріжджі ще не були відомі, хліб замішували на заквасці з шишок хмелю. Завдяки цьому хліб довго був свіжим, мав особливий запах та смак.

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Приготування такого хліба не потребує багато часу чи особливих вмінь, але дозволить потішити себе неймовірним смаком.

Рецепт хліба на хмелю

Особливий хліб / Фото Unsplash

Закваска

Інгредієнти

16 грам шишок хмелю;

400 мілілітрів гарячої води;

1 столова ложка меду;

150 грам житнього борошна.

Приготування

Шишки хмелю заливаємо окропом, накриваємо та залишаємо на півгодини. Переціджуємо, додаємо борошно та мед. Накриваємо тканиною та залишаємо на дві доби (процес продіння коливається від температури у приміщенні). Переливаємо у слоїк, накриваємо кришкою з отворами та ставимо у холодильник.

Опара

Інгредієнти

1 склянка пшеничного борошна;

3 склянки гарячої води;

4 столові ложки хмелевої закваски.

Приготування

Додаємо в борошно гарячу воду та перемішуємо. Коли борошно підстигне – додаємо закваску. Накриваємо тканиною та залишаємо на 3 – 4 години.

Тісто

Інгредієнти

800 грам пшеничного борошна;

півсклянки води;

1 чайна ложка солі.

Приготування

Вливаємо до борошна воду та опару, додаємо сіль. Місимо тісто 10 хвилин. Накриваємо та залишаємо на 10 – 12 годин або ніч. Вимішуємо тісто на стільниці, трішки підсипаючи борошно. Формуємо хліб та накриваємо його тканиною. Нагріваємо у духовці порожню гусятницю 45 хвилин при температурі 230 градусів. Кладемо хліб у гарячу гусятницю та випікаємо 45 хвилин при тій же температурі. Виключаємо духовку, але не виймаємо хліб ще 30 хвилин. Виймаємо хліб, замотуємо у тканину та чекаємо, доки вистигне.

Смачного!