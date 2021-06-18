Ароматный холодный суп-пюре из свежих томатов: простой летний рецепт

Если думаете, что приготовить на обед? К вашему вниманию – ароматный суп из свежих томатов, который понравится всем.

Томатный суп-пюре – вкусное и питательное блюдо в летнюю жару. Его готовят из свежих томатов с добавлением мяса, риса, ароматных трав и специй. По желанию добавляют чеснок или перец чили для острого вкуса.

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Суп подают холодным и горячим с сухариками или гренками. Украшают – базиликом, петрушкой или измельченным огурцом.

Как приготовить суп-пюре из свежих томатов

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 69 ккал

Томаты тщательно помойте. Подготовьте две миски с водой, в одну вылейте кипяток, другую – холодную воду.

– 500 граммов томатов;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 1 луковица;– 1 стакан кипятка;– базилик;– перец;– соль;– гренки или хлеб.

Свежие томаты в воде / Фото Unsplash

Окуните томаты в кипяток, затем в холодную воду, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Лук очистите, нарежьте ломтиками. В кастрюлю с маслом выложите лук, на маленьком огне припустите в течение десяти минут до золотого цвета.

Измельченный лук / Фото Unsplash

Далее – добавьте томаты, влейте кипяток, тушите на среднем огне в течение 10 минут. Базилик помойте, измельчите ножом, добавьте в суп, добавьте соль, перец, еще готовьте 5 минут.

Томатный суп с базиликом / Фото Unsplash