Ароматный холодный суп-пюре из свежих томатов: простой летний рецепт

Если думаете, что приготовить на обед? К вашему вниманию – ароматный суп из свежих томатов, который понравится всем.
Томатный суп-пюре – вкусное и питательное блюдо в летнюю жару. Его готовят из свежих томатов с добавлением мяса, риса, ароматных трав и специй. По желанию добавляют чеснок или перец чили для острого вкуса.
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Суп подают холодным и горячим с сухариками или гренками. Украшают – базиликом, петрушкой или измельченным огурцом.
Как приготовить суп-пюре из свежих томатов
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 69 ккал
– 500 граммов томатов;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 луковица;
– 1 стакан кипятка;
– базилик;
– перец;
– соль;
– гренки или хлеб.
- Томаты тщательно помойте. Подготовьте две миски с водой, в одну вылейте кипяток, другую – холодную воду.
Свежие томаты в воде / Фото Unsplash
- Окуните томаты в кипяток, затем в холодную воду, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Лук очистите, нарежьте ломтиками.
- В кастрюлю с маслом выложите лук, на маленьком огне припустите в течение десяти минут до золотого цвета.
Измельченный лук / Фото Unsplash
- Далее – добавьте томаты, влейте кипяток, тушите на среднем огне в течение 10 минут.
- Базилик помойте, измельчите ножом, добавьте в суп, добавьте соль, перец, еще готовьте 5 минут.
Томатный суп с базиликом / Фото Unsplash
- Снимите с огня, выложите в блендер, измельчите до состояния пюре.
- Выложите суп в тарелку, задекорируйте листочками базилика. Подавайте с гренками или хлебом. Приятного аппетита!