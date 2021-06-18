Томатний суп-пюре – смачна та поживна страва у літню спеку. Його готують зі свіжих томатів томатів, з додаванням м'яса, рису, ароматних трав та спецій. За бажанням додають часник або перець чилі для гострого смаку.

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Суп подають холодним і гарячим з сухарики або грінками. Прикрашають – базиліком, петрушкою або подрібненим огірком.

Як приготувати суп-пюре зі свіжих томатів

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 69 ккал

Інгредієнти:

– 500 грамів томатів;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 цибуля;

– 1 склянку окропу;

– базилік;

– перець;

– сіль;

– грінки або хліб.

Томати ретельно помийте. Підготуйте дві миски з водою, в одну вилийте окріп, іншу – холодну воду.

Свіжі томати у воді/ Фото Unsplash

Занурте томати в окріп, потім в холодну воду, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Цибулю почистіть, наріжте скибочками. У каструлю з олією викладіть цибулю, на маленькому вогні припустіть протягом десяти хвилин до золотого кольору.

Подрібнена цибуля/ Фото Unsplash

Далі – додайте томати, влийте окріп, тушкуйте на середньому вогні протягом 10 хвилин. Базилік помийте, подрібніть ножем, додайте у суп, додайте сіль, перець, ще готуйте 5 хвилин.

Томатний суп з базиліком/ Фото Unsplash