Три рецепта домашнего хумуса на любой вкус: вкусная закуска к овощам или хлебцам

Закуска из хумуса прекрасно подойдет как к завтраку или будничному столу, так и для шумных празднований с друзьями на фуршетный стол. Приготовьте его собственноручно и наслаждайтесь отличным вкусом оригинальной закуски.
Хумус – классическая закуска в странах Ближнего Востока. Обычно хумус готовят из нута, но на сегодня существует много вариаций современного блюда: из фасоли, свеклы и даже авокадо.
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История хумуса
Слово "хумус" переводится как "горох" или "турецкий горох". Где именно он появился впервые неизвестно, но его считают своим блюдом множество народов: от греков до турков, и даже сирийцев.
Пюре нута может быть как однородным, так и с небольшими комочками. А вот калорийность хумуса определяют по количеству кунжутной пасты в блюде: больше тахини – больше калорий.
С чем есть хумус
Лучше всего есть хумус с хлебцами, лавашом или гренками, или же с овощами. Однако в разных ресторанах подают его по разному: к курице, рыбе, овощам и даже с морепродуктами.
Хумус с овощами / Фото Джейми Оливера
Классический хумус
Классический хумус
- Время: 8 часов замачивания и 30 минут приготовления.
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 211
– 200 г нута;
– 2 ст. л тахини (кунжутная паста);
– 5 зубчиков чеснока;
– щепотка соли;
– кумин на ваш вкус;
– 200 мл растительного масла.
- Заранее замочите нут в воде, лучше оставить его с вечера.
- Отварите нут в подсоленной воде до готовности.
- В миске блендера соедините нут, тахини, чеснок и специи. Измельчите все в однородную массу.
- Влейте в массу масло и продолжайте взбивать хумус. Приятного аппетита!
Хумус с оливковым маслом и паприкой
Закуска из хумуса и паприки
- Время: 8 часов замачивания и 35 минут приготовления.
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 280
– 200 г нута;
– 2 ст. л тахини (кунжутная паста);
– 3 зубчика чеснока;
– щепотка соли;
– молотая паприка;
– кинза на ваш вкус;
– кумин на ваш вкус;
– 200 мл оливкового масла.
- Заранее замочите нут в воде, лучше оставить его с вечера.
- Отварите нут в подсоленной воде до готовности.
- В миске блендера соедините нут, тахини, чеснок, мелко нарезанную зелень и специи. Измельчите все в однородную массу.
- Влейте в массу оливковое масло и продолжайте взбивать хумус.
- Посыпьте готовый хумус молотой паприкой. Приятного аппетита!
Хумус с запеченным чесноком
Хумус с чесноком
- Время: 8 часов замачивания и 40 минут приготовления.
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 230
– 200 г нута;
– 2 ст. л тахини (кунжутная паста);
– 5 – 6 зубчиков чеснока;
– щепотка соли;
– 80 мл лимонного сока;
– кумин на ваш вкус;
– 200 мл масла.
- Заранее замочите нут в воде, лучше оставить его с вечера.
- Отварите нут в подсоленной воде до готовности.
- Запеките чеснок в духовке, предварительно завернув его в фольгу.
- В миске блендера соедините нут, тахини, лимонный сок и специи. Измельчите все в однородную массу.
- Влейте в массу оливковое масло и продолжайте взбивать хумус.
- Добавьте к готовому хумусу запеченный чеснок. Приятного аппетита!