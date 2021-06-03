Три рецепта домашнего хумуса на любой вкус: вкусная закуска к овощам или хлебцам

Закуска из хумуса прекрасно подойдет как к завтраку или будничному столу, так и для шумных празднований с друзьями на фуршетный стол. Приготовьте его собственноручно и наслаждайтесь отличным вкусом оригинальной закуски.

Хумус – классическая закуска в странах Ближнего Востока. Обычно хумус готовят из нута, но на сегодня существует много вариаций современного блюда: из фасоли, свеклы и даже авокадо.

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История хумуса

Слово "хумус" переводится как "горох" или "турецкий горох". Где именно он появился впервые неизвестно, но его считают своим блюдом множество народов: от греков до турков, и даже сирийцев.

Пюре нута может быть как однородным, так и с небольшими комочками. А вот калорийность хумуса определяют по количеству кунжутной пасты в блюде: больше тахини – больше калорий.

С чем есть хумус

Лучше всего есть хумус с хлебцами, лавашом или гренками, или же с овощами. Однако в разных ресторанах подают его по разному: к курице, рыбе, овощам и даже с морепродуктами.



Хумус с овощами / Фото Джейми Оливера

Классический хумус



Классический хумус

Время: 8 часов замачивания и 30 минут приготовления.

8 часов замачивания и 30 минут приготовления. Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 211

Заранее замочите нут в воде, лучше оставить его с вечера. Отварите нут в подсоленной воде до готовности. В миске блендера соедините нут, тахини, чеснок и специи. Измельчите все в однородную массу. Влейте в массу масло и продолжайте взбивать хумус. Приятного аппетита!

Хумус с оливковым маслом и паприкой

– 200 г нута;– 2 ст. л тахини (кунжутная паста);– 5 зубчиков чеснока;– щепотка соли;– кумин на ваш вкус;– 200 мл растительного масла.



Закуска из хумуса и паприки

Время: 8 часов замачивания и 35 минут приготовления.

8 часов замачивания и 35 минут приготовления. Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 280

Заранее замочите нут в воде, лучше оставить его с вечера. Отварите нут в подсоленной воде до готовности. В миске блендера соедините нут, тахини, чеснок, мелко нарезанную зелень и специи. Измельчите все в однородную массу. Влейте в массу оливковое масло и продолжайте взбивать хумус. Посыпьте готовый хумус молотой паприкой. Приятного аппетита!

Хумус с запеченным чесноком

– 200 г нута;– 2 ст. л тахини (кунжутная паста);– 3 зубчика чеснока;– щепотка соли;– молотая паприка;– кинза на ваш вкус;– кумин на ваш вкус;– 200 мл оливкового масла.



Хумус с чесноком

Время: 8 часов замачивания и 40 минут приготовления.

8 часов замачивания и 40 минут приготовления. Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 230

Заранее замочите нут в воде, лучше оставить его с вечера. Отварите нут в подсоленной воде до готовности. Запеките чеснок в духовке, предварительно завернув его в фольгу. В миске блендера соедините нут, тахини, лимонный сок и специи. Измельчите все в однородную массу. Влейте в массу оливковое масло и продолжайте взбивать хумус. Добавьте к готовому хумусу запеченный чеснок. Приятного аппетита!

– 200 г нута;– 2 ст. л тахини (кунжутная паста);– 5 – 6 зубчиков чеснока;– щепотка соли;– 80 мл лимонного сока;– кумин на ваш вкус;– 200 мл масла.