На какие из украинских продуктов самый высокий спрос заграницей и кто наши крупнейшие экспортеры аграрной продукции – читайте в статье 24 канала.

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В 2020 году Украина получила от экспорта товаров 49,2 миллиарда долларов, о чем свидетельствует годовой отчет Кабмина. Львиная доля – 22,2 миллиарда долларов (около 40% поступлений) – пришлась на продукцию АПК и пищевой промышленности. Далеко позади остались металлургия и машиностроение – 9,03 и 5,4 миллиарда долларов соответственно.

Украинский аграрный экспорт остался на высоком уровне – несмотря на пандемию коронавируса, карантинные ограничения и серьезные проблемы в мировой торговле в целом. Удержать позиции и даже подняться на несколько ступеней удалось благодаря новым рынкам сбыта (в частности, в Азии) и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС (было снято много ограничений).

Топ-10 стран – импортеров товаров из Украины

№ Страна Сумма экспорта

(миллиарды долларов США) 1 Китай 3,554 2 Индия 1,498 3 Нидерланды 1,422 4 Египет 1,367 5 Турция 1,069 6 Испания 0,980 7 Польша 0,850 8 Италия 0,584 9 Германия 0,581 10 Индонезия 0,566

Взлет украинской птицы Среди украинских производителей аграрной продукции, в первую очередь, стоит выделить птицеводов. В 2020 году они экспортировали 425 тысяч тонн продукции на 560,6 миллиона долларов. Это рекорд для нашей страны. И установить его мы смогли в ситуации, когда к "коронавирусным" трудностям в январе и декабре прошлого года добавились вспышки птичьего гриппа в некоторых областях, из-за чего нашу курятину не покупали Евросоюз, Сингапур, Гонконг, Беларусь и Саудовская Аравия. Однако по итогам 2020 года та же Саудовская Аравия ввезла больше всего продукции украинского птицеводства. Вместе с этой страной в пятерку крупнейших импортеров по этой позиции вошли Нидерланды, ОАЭ, Ирак и Казахстан. Также Украина стала в прошлом году третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в ЕС, о чем свидетельствуют данные Еврокомиссии. Интересно Факты против мифов: что нужно знать о фасованной курятине Лидером стал агрохолдинг МХП. В прошлом году компания отправила в 87 стран мира 373,7 тысячи тонн продукции на 510,3 миллиона долларов, охватив более 87% (!) украинского экспорта. Кстати, МХП специализируется не только на птицеводстве, но и на выращивании зерновых, а также на производстве мясных и колбасных изделий. Известные торговые марки компании – "Наша Ряба", "Легко!" и "Бащинский". На экспорт продукция идет под брендами Qualiko, Ukrainian chicken, Assilah и Sultanah.

Традиционные лидеры



Подсолнечное масло – №1 в украинском экспорте / Фото Pixabay

Также самые высокие в Украине экспортные показатели среди аграрной продукции в очередной раз продемонстрировали подсолнечное масло и зерновые, прежде всего кукуруза и пшеница.

Главные позиции в агроэкспорте Украины в 2020 году

№ Товар Сумма экспорта

(миллиарды долларов) Доля в общем

экспорте (%) 1 Подсолнечное масло 5,31 10,80 2 Кукуруза 4,88 9,92 3 Пшеница 3,59 7,31

Не изменился список лидеров в этих секторах сельского хозяйства. Так, крупнейшими экспортерами масла в прошлом году снова стали компании "Кернел", "Кофко", "Бунге", "Альфа Трейдинг", "Каргилл" и "Оллсидс". Зерновыми "засыпали" мировой рынок тот же "Кернел", а также "Нибулон", "АДМ Трейдинг Украина", "Луи Дрейфус" и "Кофко".

Поражает география экспортных поставок: украинские компании отправляют свою продукцию в более чем 80 стран мира. При этом они по-прежнему активно инвестируют в новые технологии, модернизируют производство, обновляют технические парки, чтобы, несмотря на затяжной коронавирусный кризис, покорять новые экспортные горизонты.



Агросектор Украины – стратегическая отрасль / Фото Pixabay

"Нетипичный" успех

Заметим еще один важный и приятный момент: в 2020 году Украина существенно увеличила экспорт непривычных для отечественного аграрного сектора товаров.

Топ-5 нестандартных продуктов

с большим приростом продаж на внешние рынки

№ Экспортная позиция Увеличение экспорта (тонны) (разы) 1 Ракоподобные до 770 9,6 2 Цитрусовые до 736 8,6 3 Кокосовое масло до 281 7,5 4 Жир крупного рогатого скота до 1600 4,6 5 Какао-порошок до 720 4,0

Экспорт – всего сотни тонн. В количественном измерении, кажется, немного, но если перевести изменения в проценты, то прогресс очень значительный. Намечается важная тенденция: Украина планомерно открывает для себя новые направления бизнеса и рынки сбыта.