Дары осени: рецепт тыквенно-шоколадного крема

1 ноября 2022 , 18:02
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Источник:

prakty kulinarni

На осеннем столе несомненной звездой является ароматная тыква. Она может стать основой не только для привычного супа или каши, но и для необычного десерта.

Десерт из запеченной тыквы – это невероятное осеннее лакомство. Для приготовления десерта вам понадобится только кусочек тыквы, чуть-чуть арахисового масла и какао.

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Рецепт тыквенно-шоколадного крема

Время: 50 минут
Порций: 4

Невероятный десерт / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 900 грамм тыквы (вес вместе с кожурой);
  • 2 столовые ложки арахисового масла;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 60 миллилитров кокосового, соевого или миндального молока;
  • 4 чайные ложки какао;
  • 50 грамм черники или другой ягоды;
  • 1 стакан измельченных грецких орехов;
  • 4 шарика мороженого.

Приготовление:

  1. Тыкву очистите, нарежьте небольшими кусочками, выложите на противень. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте до готовности примерно 40 минут и отставьте до охлаждения.
  2. Переложите в миску, добавьте арахисовое масло, сахар и молоко. Бывает, что тыква более сухая и требуется немного больше жидкости, чтобы ее хорошо измельчить.
  3. Смешайте блендером все до однородности. Половину крема положите в другую миску, а к остальным добавьте какао. Снова перемешайте.
  4. В порционные тарелочки выложите тыкву и тыквенно-шоколадный крем. Украсьте ягодами и орехами. Сверху уложите шарик мороженого.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська