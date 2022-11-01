Десерт из запеченной тыквы – это невероятное осеннее лакомство. Для приготовления десерта вам понадобится только кусочек тыквы, чуть-чуть арахисового масла и какао.
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Рецепт тыквенно-шоколадного крема
Время: 50 минут
Порций: 4
Невероятный десерт / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 900 грамм тыквы (вес вместе с кожурой);
- 2 столовые ложки арахисового масла;
- 3 столовые ложки сахара;
- 60 миллилитров кокосового, соевого или миндального молока;
- 4 чайные ложки какао;
- 50 грамм черники или другой ягоды;
- 1 стакан измельченных грецких орехов;
- 4 шарика мороженого.
Приготовление:
- Тыкву очистите, нарежьте небольшими кусочками, выложите на противень. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте до готовности примерно 40 минут и отставьте до охлаждения.
- Переложите в миску, добавьте арахисовое масло, сахар и молоко. Бывает, что тыква более сухая и требуется немного больше жидкости, чтобы ее хорошо измельчить.
- Смешайте блендером все до однородности. Половину крема положите в другую миску, а к остальным добавьте какао. Снова перемешайте.
- В порционные тарелочки выложите тыкву и тыквенно-шоколадный крем. Украсьте ягодами и орехами. Сверху уложите шарик мороженого.