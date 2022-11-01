Выпекайте до готовности примерно 40 минут и отставьте до охлаждения.

Выпекайте до готовности примерно 40 минут и отставьте до охлаждения.

Тыкву очистите, нарежьте небольшими кусочками, выложите на противень. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте до готовности примерно 40 минут и отставьте до охлаждения.