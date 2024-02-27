15 минут – и готово: простой рецепт блюда, от которого сходят с ума все мужчины
27 февраля 2024, 23:34Читати новину українською
Источник:tsukatnata
Идеальный перекус можно приготовить на самом деле быстро. Такое блюдо понравится любому мужчине.
Неочевидным ингредиентом этих сэндвичей являются чипсы. Они придадут блюду приятной хрусткости.
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Бутерброд с чипсами
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты для соуса:
– 4 желтка;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 маринованный огурец;
– петрушка;
– 1 чайная ложка паприки;
– половина чайной ложки чили;
– соль по вкусу.
Для начинки:
– несколько листьев салата;
– 4 белка;
– 50 граммов твердого сыра;
– сок половины лимона;
– 3 куска ветчины;
– 20 граммов салатного лука;
– 4 черри;
– 30 граммов чипсов;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Все ингредиенты для соуса измельчите ножом или смешайте в блендере.
- Ингредиенты для начинки также измельчите. Добавьте столовую ложку соуса и перемешайте.
- Поджарьте гренки и намажьте их начинкой. Разрежьте на порционные куски.