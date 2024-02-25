Фета и шпинат – идеальное сочетание. С ними курица превратится в шедевр.
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Куриное филе со шпинатом и фетой
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Луковицу мелко нарежьте, а чеснок измельчите. Подогрейте масло на сковороде и обжарьте лук 2 – 3 минуты. Затем добавьте чеснок и жарьте еще несколько минут.
- Шпинат мелко нарежьте. Смешайте фету с жареным луком, измельченным шпинатом и ложкой сахара.
- Куриные грудки разрежьте вдоль, чтобы получился большой и тонкий пласт. Отбейте мясо с двух сторон. С одной стороны смажьте его специями для курицы. Этой стороной выложите грудки на противень.
- Половину филе смажьте начинкой и накройте второй половинкой сверху. Поставьте противень с курицей в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.