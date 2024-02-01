Богатая белком и экологически чистая: итальянцам предлагают покупать муку из насекомых

В Италии впервые разрешили продавать муку из насекомых для людей. Ранее ее можно было реализовывать только для использования в кормах для домашних животных.

Коммерческий директор компании-производителя муки из насекомых Nutrinsect Хосе Франческо Чианни заявил, что эта продукция – экологически чистая, а также чрезвычайно полезная и богатая питательными веществами. В частности, говорится о белке.

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Как изготавливают муку из насекомых

С 2020 года на заводе компании в итальянском муниципалитете Монтекассиано, что в регионе Марке, вырастили миллионы сверчков. Чтобы превратить их в муку, насекомых сначала подвергают термической обработке, а затем замораживают и измельчают в порошок.

В начале 2023 года Европейский Союз решил одобрить продажу сверчков, саранчи и личинок темных жуков для потребления человеком. Это вызвало сопротивление итальянского правительства, которое опасалось, что насекомые будут попадать в традиционные блюда, например макароны или пиццу.

Однако правительство Италии уступило до того, как новый европейский закон вступил в силу в конце прошлого года. Вместо этого в стране ввели строгие правила маркировки: пакетики муки из насекомых обязательно должны содержать указание происхождения продукта и латинское Acheta domesticus для обозначения домашнего сверчка.

В Европе все более доверчиво относятся к насекомым как к пище. Прогнозируют, что к 2030 году рынок съедобных насекомых достигнет 2,7 миллиарда евро.

Это хорошо для окружающей среды, поскольку ресурсы, необходимые для разведения сверчков, и пространство, что для этого используется, действительно небольшие, следовательно выбросы почти нулевые,

– заметил Чианни.

Теперь сверчковая мука будет распространяться среди поставщиков продуктов. Ее все чаще можно будет встретить на полках итальянских супермаркетов.

Пакет такой муки можно приобрести и в интернете за 6 евро. Чианни заметил, что на вкус такая мука похожа на тыквенные семечки, фундук и немного на креветки.