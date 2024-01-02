Блюдо побило рекорд по количеству разновидностей сыра на пицце. Она имеет 1001 вид.
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Пицца побила рекорд 2021 года
Предыдущий рекорд по количеству сыров на пицце установил Морган Нике в 2021 году. Он был на уровне 834 видов сыра. Новую рекордсменку создали:
- французские шеф-повара Бенуа Брюэль и Фабьен Монтелланико;
- сыровар Софи Хатат Ричарт-Луна;
- ютубер Флориан Онайр.
Бенуа уже достигал этого рекорда раньше. В 2020 году он приготовил пиццу с 254 разными сырами. Теперь шеф-повар почти вчетверо увеличил это количество, потратив 5 месяцев на поиски новых сортов сыра по всей Франции.
Усилия Бенуа принесли ему дополнительный рекорд за самую большую демонстрацию сортов сыра, отобрав титул у француза Филиппа Маршана, продемонстрировавшего ассортимент из 730 сыров в 2016 году.
Было настоящим подвигом быть среди сыроваров, а также побывать на фермах и познакомиться с производителями, так страстно любящими свою профессию,
– отметил Бенуа.
Он рассказал, что многие фермеры и сыровары предлагали ему свои сыры бесплатно, поскольку им понравилась идея стать частью мирового рекорда. 940 сыров были французскими, а остальные 61 – из разных стран мира.
На пиццу выложили 1001 2-граммовый кубик разного вида сыра. Мягкие сыры расположили поверх твердых.
"Нам пришлось заранее приготовить тесто для пиццы, чтобы оно не порвалось под тяжестью всех этих сыров!" – объяснил Бенуа.
Смотрите видео пиццы из Книги рекордов Гиннеса:
Чтобы удержать весь сыр вместе, во время приготовления его поддерживала форма для печенья. Через две минуты ее убрали, после чего пиццу снова поставили в духовку еще на 20 секунд, чтобы доготовить.
Бенуа рад, что ему удалось во второй раз побить этот рекорд. Однако повар не планирует на этом останавливаться – он будет искать новые виды сыра.
"Я работаю пиццайоло уже 13 лет. Я изобрел собственные рецепты пиццы, и с тех пор, как я работаю в собственном бизнесе, моя единственная мечта – готовить пиццу с самыми разными сырами", – подытожил Бенуа.