Если нет мясорубки: как измельчить мясо на фарш

Домашний фарш – прекрасная опция, когда хочется отведать сочных котлет. Не обязательно иметь дома мясорубку, размельчить мясо можно и другими способами.

Сделать фарш без мясорубки вполне возможно, хоть и необычно. Всегда можно воспользоваться тем, что находится под рукой, например, блендер и нож.

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Готовим фарш с помощью блендера

Тщательно очистите выбранный кусок мяса. Затем нарежьте его ломтиками или другими мелкими кусочками и уложите в морозилку на 30 минут. После этого поместите мясо в емкость чашечного блендера. Это займет всего несколько минут, а эффект будет похож на измельчение в традиционной мясорубке.

Лучший продукт – сделанный собственными руками / Фото pexels

Приготовленный таким образом фарш отлично подойдет для паштетов, а его можно использовать для котлет.

Как еще можно измельчить мясо

Достаточно простой способ – ножом, он не требует дополнительного оборудования. Правда, мясо будет иметь немного другую консистенцию, но приготовить вкусные тефтельки это не помешает.

Какое мясо выбрать для фарша

Мясо для фарша должно быть качественным, свежим и без запаха. Лучше всего покупать этот продукт в проверенных супермаркетах. При покупке упакованного мяса обязательно смотрите на срок годности. Вернувшись домой, сразу поставьте мясо в холодильник на подходящую полку и попробуйте приготовить его в тот же день.