Они всегда хотят больше: Эктор Хименес-Браво рассказал, как ему работается в Украине

Недавно бессменный судья украинской версии кулинарного шоу "Мастер Шеф" – Эктор Хименес-Браво, решил откровенно поделиться с читателями на своей странице в инстаграм размышлениями насчет украинцев. Ресторатор затронул персонал, который у него работает, и обычных украинских клиентов. Что думает известный шеф-повар об украинцах, – читайте далее в материале.

Известный канадский шеф-повар колумбийского происхождения, бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал в своем инстаграм о сотрудничестве с украинцами.

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Шеф-повар и ресторатор более 11 лет работает и живет в Украине. За эти годы он столкнулся со многими трудностями, о которых рассказал поклонникам.

Украинский народ очень талантлив. Я 11 лет восхищаюсь украинцами. Они креативны, любознательны и ответственны за много крутых проектов,

– отметил Эктор Хименес-Браво.

Звезда украинского телевидения отметил, что из-за "голода" в советские времена украинцы обожают путешествовать, экспериментировать и пробовать что-то новое. Эктор Хименес-Браво также обожает путешествовать, это и является одной из общих черт колумбийского шеф-повара и украинского народа.



Судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" / Фото со страницы шеф-повара

Эктор Хименес-Браво об украинцах

Среди многих положительных черт есть и другая сторона, которую повар считает проблемной. Вот, что он написал:

Им быстро все надоедает, они стремятся получать больше за свои деньги, потому что тяжело работают и тяжело их зарабатывают,

– прокомментировал шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво также добавил, что украинцы не ценят свои традиции, кухню, всегда в поиске новых мест и достопримечательностей. ВУкраине много роллов, пиццы, бургеров и другого популярного фастфуда, но мало настоящей украинской кухни.

У украинцев буквально на все есть свое мнение! Это хорошо и одновременно плохо, я думаю вы понимаете почему,

– добавил шеф-повар.

Трудности с украинским персоналом

Звезда "Мастер Шеф" добавил, что у него возникают проблемы с собственным персоналом (у шеф-повара два ресторана в Киеве), порой они ленивы и неорганизованы. По мнению повара, именно эти факторы и являются главным препятствием карьерного роста украинцев.



Эктор Хименес-Браво на кухне своего ресторана / Фото со страницы ресторатора

Хоть Эктор Хименес-Браво пытается мотивировать свой украинский персонал к новым высотам, он считает, что сами они этого не хотят делать.

Все хотят быть руководителями, но никто не хочет для этого работать,

– прокомментировал ресторатор.

Шеф-повар привел в пример известную пословицу: "От добра добра не ищут", и отметил, что она четко касается украинцев.

По словам ресторатора, все хорошие специалисты работают за границей, и их нужно возвращать в Украину, чтобы развиваться и работать здесь. Хотя Эктор Хименес-Браво понимает, что это возможно только тогда, когда качество рабочих мест и работа людей будут соответственно оплачиваться, он настаивает на возвращении работников домой.

Несмотря на все трудности, для повара украинцы остаются уникальным народом, который он любит.

Текст публикации Эктора Хименеса-Браво:

СЛОЖНОСТЬ РАБОТА С УКРАИНЕЦ

Украинский люди очень талантливый. Я уже 11 лет восхищаться украинец. Он креативный, допытливый и ответственный за много крутых проектов.

Из-за долгий "голод" в советский время они обожают путешествовать, пробовать новый и эксперимент. Это очень близок для меня, я тоже люблю путешествоват.

Но здесь есть и другой сторона.

Им быстро все надоедать, они хотят больше за свой деньги, потому что они тяжело заработать их, чем западный люди.

Украинец, к сожалению, не ценят свой традиций (очен часто), свой кухня и ищут новый место, вкус, что-то интересное. Так в Украина много роллы, пицца, бургер, кальян, фастфуд, но мало хороший украинский кухня.

Еще украинец иметь на все, просто на ВСЕ свой мнение! Этот тоже хорошо и плохо одновременно, я думаю вы знать почему (смеется)

С сотрудники ресторан тоже самый.

Он талант от природа, с сильный интуиций и ум, но иногда ленив и неогранизован. Это мешает ему получить большой карьера.



Все хочет быть главный, руководител, но не хочет трудиться и не хочет просто работать руками. Они забыть про счастье простой профессий.



Еще украинец не может мотивировать себя сам, его нужно постоянно поддерживать и мотивировать, это нужно для него.



Есть присловица “от добро добро не ищи” — это тоже не про украинец. Встречал много кочевник, кто хочет работать мало, а заработать много.



Но, это и хорошо тоже!



Потому что тот, кто есть талант, ум, трудолюбие, организованность и любов к свой дело и уважений к коллега — тот легко получит высот и успех.



Жаль, что многий достойный специалист лучше работать за рубеж, чем в Украина, их нужно вернуть. Я думаю, это произойдет, когда качество зарплата и рабочий место будет такой же или похож. Нужно вернуть их домой, чтобы он работать на благо дом, а не чужой.



Сложность и простота работа с украинец в том, что здесь от крайность в крайность и всегда интересно знакомиться и работать с новый люди. А украинец очень удивительный народ.



А вы заметить в себе то, что я написал выше?