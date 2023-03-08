Рецепт эстонской булки: раскрываем секрет приготовления
Иногда всем хочется к чаю или кофе чего-нибудь сладкого и не обыденного. Чтобы долго не тратить время на поиск удачного рецепта, предлагаем приготовить одну из самых хрустящих и душистых булок.
Эстонская булка удивит вас простыми ингредиентами, которые точно найдутся на вашей кухне, и вкусным результатом. Такую выпечку можно смаковать дома, или брать с собой, как сладкий перекус.
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Еще одно преимущество – простота рецепта. После того, как опара подойдет, достаточно часа, чтобы ароматные и свежие булки были на вашем столе.
Рецепт эстонской булки
Время: 60 минут + 2 часа на подкисание
Порций: 1
Ингредиенты:
– 150 миллилитров молока;
– 1 яичный желток;
– 15 грамм сухих дрожжей;
– 300 грамм пшеничной муки;
– 80 грамм сливочного масла;
– 40 грамм сахара;
– 10 грамм молотой корицы.
Приготовление:
- Растапливаем 30 грамм масла и взбиваем с желтком.
- Добавляем молоко, муку и дрожжи (при желании можно добавить сахар) и замешиваем тесто. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 – 2 часа.
- Растапливаем остальное масло и замешиваем с сахаром и корицей.
- Тесто раскатываем примерно толщиной 6 – 7 миллиметров и смазываем смесью. После этого скручиваем в рулет.
- Разрезаем рулет пополам и переплетаем между собой, как косичку. Сверху смазываем начинкой, если она осталась.
- Противень застилаем бумагой для выпечки и переносим на него булку. Выпекаем в духовке при 200 градусах 20 – 25 минут.
Полезные лайфхаки
- При замешивании теста добавьте щепотку соли, чтобы вкус был более выразительным.
- Перед тем как накрывать тесто пищевой пленкой, смажьте его сверху растительным маслом. Это помешает подсушиванию продукта.
- При желании готовую эстонскую булку можно присыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Автор: студентка ЛНУ имени И. Франко Марта Гнат