Рецепт эстонской булки: раскрываем секрет приготовления

Иногда всем хочется к чаю или кофе чего-нибудь сладкого и не обыденного. Чтобы долго не тратить время на поиск удачного рецепта, предлагаем приготовить одну из самых хрустящих и душистых булок.

Эстонская булка удивит вас простыми ингредиентами, которые точно найдутся на вашей кухне, и вкусным результатом. Такую выпечку можно смаковать дома, или брать с собой, как сладкий перекус.

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Еще одно преимущество – простота рецепта. После того, как опара подойдет, достаточно часа, чтобы ароматные и свежие булки были на вашем столе.

Рецепт эстонской булки

Время: 60 минут + 2 часа на подкисание

Порций: 1

Ингредиенты:

– 150 миллилитров молока;

– 1 яичный желток;

– 15 грамм сухих дрожжей;

– 300 грамм пшеничной муки;

– 80 грамм сливочного масла;

– 40 грамм сахара;

– 10 грамм молотой корицы.

Приготовление:

Растапливаем 30 грамм масла и взбиваем с желтком.

Добавляем молоко, муку и дрожжи (при желании можно добавить сахар) и замешиваем тесто. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 – 2 часа.

Растапливаем остальное масло и замешиваем с сахаром и корицей.

Тесто раскатываем примерно толщиной 6 – 7 миллиметров и смазываем смесью. После этого скручиваем в рулет.

Разрезаем рулет пополам и переплетаем между собой, как косичку. Сверху смазываем начинкой, если она осталась.

Противень застилаем бумагой для выпечки и переносим на него булку. Выпекаем в духовке при 200 градусах 20 – 25 минут.

Полезные лайфхаки

При замешивании теста добавьте щепотку соли, чтобы вкус был более выразительным.

Перед тем как накрывать тесто пищевой пленкой, смажьте его сверху растительным маслом. Это помешает подсушиванию продукта.

При желании готовую эстонскую булку можно присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франко Марта Гнат