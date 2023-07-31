Не готовьте так молодую картошку: проверенный рецепт
В сезон молодого картофеля мы часто готовим его не правильно, тратя немало времени на очистку. Мы научим вас, как сделать это в считанные минуты и без ножа.
24 канал подготовил несколько интересных лайфхаков, которые обязательно помогут в быстром приготовлении молодого картофеля.
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Она ценна тем, что в ней почти нет крахмала, высокий уровень сахаров, тоненькая кожица и нежный вкус. Чтобы не испортить блюдо из молодого картофеля и не провести за его очищением часы – советуем принять во внимание несколько советов.
Как очистить молодой картофель без ножа
- Тщательно моем молодой картофель в кастрюле, можно оставить его в воде на 10 – 20 минут.
- Сливаем грязную воду, промываем все и насыпаем несколько ложек крупной соли.
- Закрываем кастрюлю крышкой и начинаем трясти все так, чтобы картофель сам очищался от трения с солью.
- Через пять минут открываем крышку и промываем каждую картофелину под проточной водой, вымывая остатки кожицы руками.
Молодой картофель готов к отварке или запеканию.
Что приготовить из молодого картофеля
Из нее можно сделать немало вкусных блюд, но самыми популярными являются:
- отварной картофель с салатом или мясом;
- запеченный картофель в духовке с чесноком;
- отварной картофель с укропом в сливках или сметане;
- жареный картофель с беконом.
Также из нее можно готовить салаты, гарниры или обжаривать на мангале до состояния чипсов.