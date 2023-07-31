Не готовьте так молодую картошку: проверенный рецепт

В сезон молодого картофеля мы часто готовим его не правильно, тратя немало времени на очистку. Мы научим вас, как сделать это в считанные минуты и без ножа.

24 канал подготовил несколько интересных лайфхаков, которые обязательно помогут в быстром приготовлении молодого картофеля.

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Она ценна тем, что в ней почти нет крахмала, высокий уровень сахаров, тоненькая кожица и нежный вкус. Чтобы не испортить блюдо из молодого картофеля и не провести за его очищением часы – советуем принять во внимание несколько советов.

Как очистить молодой картофель без ножа

Тщательно моем молодой картофель в кастрюле, можно оставить его в воде на 10 – 20 минут.

Сливаем грязную воду, промываем все и насыпаем несколько ложек крупной соли.

Закрываем кастрюлю крышкой и начинаем трясти все так, чтобы картофель сам очищался от трения с солью.

Через пять минут открываем крышку и промываем каждую картофелину под проточной водой, вымывая остатки кожицы руками.

Молодой картофель готов к отварке или запеканию.

Что приготовить из молодого картофеля

Из нее можно сделать немало вкусных блюд, но самыми популярными являются:

отварной картофель с салатом или мясом;

запеченный картофель в духовке с чесноком;

отварной картофель с укропом в сливках или сметане;

жареный картофель с беконом.

Также из нее можно готовить салаты, гарниры или обжаривать на мангале до состояния чипсов.