Нужно ли мыть виноград: советы и правила, о которых вы точно не догадывались

Виноград – сочные, сладкие гроздья ягод, которые так обожает большинство. Его можно употреблять сырым, делать из него вин или запекать вместе с голубым сыром.

Существует много сортов винограда: с косточками и без, мелкий и большой, сладкий, терпкий или кислый. 24 канал уверяет, что каждый из них – особенный и имеет своего покупателя.

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Но нужно ли его мыть, можно ли есть сразу с прилавка или ветки? Рассказываем в материале.

Нужно ли мыть виноград перед употреблением

Вопреки привлекательному виду фруктов или ягод, их обязательно нужно мыть. Особенно это касается винограда, если вы его будете употреблять без дальнейшей обработки. Даже если вы планируете снимать с них кожуру – промойте его под проточной водой.

Мыть виноград перед употреблением нужно только под проточной водой.

Дело в том, что виноград кроме бактерий, которые ему свойственны, также может подвергаться химической обработке от вредителей или грибков. Фрукты перед употреблением моют обязательно, даже если вы потом будете чистить их от кожуры. Бактерии, обитающие на винограде, могут попасть на мягкую часть плода.

Нужно ли мыть виноград перед изготовлением вина

Если вы планируете готовить из винограда вино, здесь вопрос мойки неоднозначен. При сборе винограда можно заметить на каждой ягоде белесый налет, являющийся местом обитания дрожжевых грибков, участвующих в процессе брожения спирта.

Чтобы брожение алкогольного напитка проходило правильно и соответствующей интенсивностью, в сусле должно быть максимально возможное количество грибков. По этой причине при сборе ягод важно не стереть налет и не удалить микроорганизмы. Чтобы сохранить налет, многие виноделы предпочитают не мыть виноград.



Виноград / Фото Live science

Кроме дрожжевых грибков, на поверхности винограда обитают разные виды микроорганизмов, которые могут губительно отразиться на качестве конечного продукта. Эти микроорганизмы, присутствующие в сырье, используемом для производства вина, могут спровоцировать развитие плесени, порчи и других заболеваний, связанных с вином.

Неблагоприятные процессы возникают, если эти микроорганизмы находят подходящие условия для своего выживания. Виноделы по-разному относятся к вопросу подготовки ягод, одни предпочитают мыть виноград, а другие категорически не рекомендуют такую практику.

Следовательно, результат производства алкогольного напитка в домашних условиях остается неопределенным, что часто требует экспериментов.

Куда можно добавлять виноград

Из винограда, кроме вина и соков, можно готовить вкусные салаты, выпечку и даже высушивать на зиму. Грозди винограда выкладывают на фруктовые и творожные тарелки, запекают с голубыми сырами с плесенью или варят варенье.