Існує багато сортів винограду: з кісточками та без, дрібний та великий, солодки, терпкий чи кислий. 24 канал запевняє, що кожен з них – особливий та має свого покупця.

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Але чи потрібно його мити, чи можна їсти одразу з прилавки, чи гілки? Розповідаємо у матеріалі.

Чи потрібно мити виноград перед вживанням

Попри привабливий вигляд фруктів чи ягід, їх обов'язково потрібно мити. Особливо це стосується винограду, якщо ви будете його вживати без подальшої обробки. Навіть якщо ви плануєте знімати з них шкірку – помийте його під проточною водою.

Мити виноград перед вживанням потрібно лише під проточною водою.

Діло в тому, що виноград окрім бактерій, які йому властиві, також може піддаватися хімічній обробці від шкідників чи грибків. Фрукти перед вживанням миють обов'язково, навіть якщо ви будете потім чистити їх від шкірки. Бактерії, які живуть на винограді, можуть потрапити на м'яку частину плоду.

Чи потрібно мити виноград перед виготовленням вина

Якщо ви плануєте готувати з винограду вино, тут питання миття неоднозначне. При зборі винограду можна помітити на кожній ягоді білястий наліт, який є місцем проживання дріжджових грибків, які беруть участь у процесі бродіння спирту.

Щоб бродіння алкогольного напою проходило правильно і з відповідною інтенсивністю, у суслі повинна бути максимально можлива кількість грибків. З цієї причини при зборі ягід важливо не стерти наліт і не видалити мікроорганізмів. Щоб зберегти наліт багато виноробів воліють не мити виноград.



Виноград / Фото Live science

Крім дріжджових грибків, на поверхні винограду мешкають різні види мікроорганізмів, які можуть згубно позначитися на якості кінцевого продукту. Ці мікроорганізми, присутні в сировині, яка використовується для виробництва вина, можуть спровокувати розвиток цвілі, псування та інші захворювання, пов’язані з вином.

Несприятливі процеси виникають, якщо ці мікроорганізми знаходять відповідні умови для свого виживання. Винороби по-різному ставляться до питання підготовки ягід, одні вважають за краще мити виноград, а інші категорично не рекомендують таку практику.

Отже, результат виробництва алкогольного напою в домашніх умовах залишається невизначеним, що часто вимагає експериментів.

Куди можна додавати виноград

З винограду окрім вина та соків можна готувати смачні салати, випічку та навіть висушувати на зиму. Грона винограду викладають на фруктові і сирні тарілки, запікають з блакитними сирами з пліснявою чи варять варення.