Не покупайте так в магазине: как отличить натуральную икру от подделки
Источник:20 минут
Икра – дорогой продукт, который не каждый может позволить себе приобрести ежемесячно. Преимущественно мы покупаем его на праздники или другие важные даты. Как выбрать натуральный продукт, а не фальсификат – рассказываем дальше в материале.
Икра является дорогим продуктом, поэтому часто подрабатывают недобросовестные производители. Как не попасть в ловушку и не выбросить деньги на ветер – рассказываем дальше.
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Как отличить натуральную икру от фальсификата
Красная или черная икра, а знаки качества у них одинаковые. Прежде всего обратите внимание при выборе продукта в магазине на производителя и определенные стандарты, регулирующие ее производство.
ГОСТ 18173-72 – Икра лососевая зернистая баночная, ГОСТ 7442:2002 – Икра зернистая осетровых рыб и ГОСТ 6052-79 – Икра зернистая осетровых рыб пастеризована. Икра, изготовленная по ГОСТу, свидетельствует о том, что она из свежей рыбы. Если есть маркировка ТУ, то это говорит о том, что икра более низкого качества и она может быть произведена из замороженного сырья.
Когда икра уже у вас в руках, фальсификат от естественно можно отличить по следующим показателям:
- Оболочка натуральной икринки должна трескаться во рту и ее содержимое должно вытекать, а подделка прилипает к зубам и жуется как желейные конфеты.
- В натуральной икринке просматривается зародыш, фальсификата такого нет.
- Еще одним показателем подлинной икры является ее запах. Настоящая икра должна иметь очень тонкий, чуть слышный аромат рыбы. Резкий запах рыбы означает, что икру ароматизировали тузлуком – солевым раствором из сельди.
Купите только натуральный продукт и наслаждайтесь вкусом икры с хлебом и маслом, подавайте с блинами или просто ешьте ложкой.