Икра является дорогим продуктом, поэтому часто подрабатывают недобросовестные производители. Как не попасть в ловушку и не выбросить деньги на ветер – рассказываем дальше.

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Как отличить натуральную икру от фальсификата

Красная или черная икра, а знаки качества у них одинаковые. Прежде всего обратите внимание при выборе продукта в магазине на производителя и определенные стандарты, регулирующие ее производство.

ГОСТ 18173-72 – Икра лососевая зернистая баночная, ГОСТ 7442:2002 – Икра зернистая осетровых рыб и ГОСТ 6052-79 – Икра зернистая осетровых рыб пастеризована. Икра, изготовленная по ГОСТу, свидетельствует о том, что она из свежей рыбы. Если есть маркировка ТУ, то это говорит о том, что икра более низкого качества и она может быть произведена из замороженного сырья.

Черная икра / Фото imperia caviar

Когда икра уже у вас в руках, фальсификат от естественно можно отличить по следующим показателям:

Оболочка натуральной икринки должна трескаться во рту и ее содержимое должно вытекать, а подделка прилипает к зубам и жуется как желейные конфеты.

В натуральной икринке просматривается зародыш, фальсификата такого нет.

Еще одним показателем подлинной икры является ее запах. Настоящая икра должна иметь очень тонкий, чуть слышный аромат рыбы. Резкий запах рыбы означает, что икру ароматизировали тузлуком – солевым раствором из сельди.

Купите только натуральный продукт и наслаждайтесь вкусом икры с хлебом и маслом, подавайте с блинами или просто ешьте ложкой.