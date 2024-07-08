Об этом знают только избранные: как правильно есть суши

Суши – это традиционное японское блюдо, в состав которого входит рис и такие ингредиенты, как сырая рыба, овощи и приготовленные компоненты, в частности тамагояки, свернутый сладкий омлет. Суши роллы бывают разных форм и размеров – от больших, разноцветных футомаки до простых и элегантных нигири.

Для приготовления суши используют тунец, лосось, желтохвост, кальмары или имитацию крабового мяса. Паста васаби, соевый соус и маринованный имбирь также являются непременными компонентами подачи.

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Как есть суши: палочками или руками

Суши можно есть и руками, и палочками. В Японии посетители часто едят суши руками, а не палочками, именно поэтому суши-бары предлагают посетителям горячее влажное полотенце ("осибори"), чтобы они могли вытереть руки.

Избегайте трения палочек друг о друга, когда едите суши, поскольку это может показать официантам, что вы считаете, что посуда некачественная. Обратите внимание на расположение палочек после окончания еды. Не перекрещивайте их вертикально над тарелкой, что является японской похоронной традицией. Вместо этого сложите палочки вместе и положите их на одну сторону миски или тарелки, чтобы дать официанту знать, что вы закончили.



Суши можно есть даже руками / Фото Unsplash

Как есть суши

Существует правильная техника потребления роллов. Соблюдение этикета потребления суши может улучшить ваше впечатление от трапезы в суши-ресторанах и дома.