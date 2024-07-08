Об этом знают только избранные: как правильно есть суши
Источник:Master Class
Суши – это традиционное японское блюдо, в состав которого входит рис и такие ингредиенты, как сырая рыба, овощи и приготовленные компоненты, в частности тамагояки, свернутый сладкий омлет. Суши роллы бывают разных форм и размеров – от больших, разноцветных футомаки до простых и элегантных нигири.
Для приготовления суши используют тунец, лосось, желтохвост, кальмары или имитацию крабового мяса. Паста васаби, соевый соус и маринованный имбирь также являются непременными компонентами подачи.
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Как есть суши: палочками или руками
Суши можно есть и руками, и палочками. В Японии посетители часто едят суши руками, а не палочками, именно поэтому суши-бары предлагают посетителям горячее влажное полотенце ("осибори"), чтобы они могли вытереть руки.
Избегайте трения палочек друг о друга, когда едите суши, поскольку это может показать официантам, что вы считаете, что посуда некачественная. Обратите внимание на расположение палочек после окончания еды. Не перекрещивайте их вертикально над тарелкой, что является японской похоронной традицией. Вместо этого сложите палочки вместе и положите их на одну сторону миски или тарелки, чтобы дать официанту знать, что вы закончили.
Суши можно есть даже руками / Фото Unsplash
Как есть суши
Существует правильная техника потребления роллов. Соблюдение этикета потребления суши может улучшить ваше впечатление от трапезы в суши-ресторанах и дома.
- Для начала вымойте руки. Независимо от того, планируете ли вы есть суши руками, убедитесь, что вымыли или вытерли их перед едой. Большинство официантов в суши-ресторанах предоставляют посетителям горячее полотенце для вытирания рук.
- Используйте палочки для еды, если это необходимо. Если вы предпочитаете есть суши палочками, используйте именно их, а не столовые приборы.
- Ешьте по одному кусочку за раз, в один или два укуса. Не разрезайте суши на меньшие кусочки или не отделяйте кусок рыбы от других ингредиентов.
- Окунайте в соевый соус только рыбу, поскольку рис для суши может впитать слишком много соуса, что повлияет на вкус. Погружать рыбу легко в нигири-суши, где она лежит прямо на рисе, но сложнее в маки-суши, поскольку рыба и рис завернуты вместе в лист нори. Не кладите весь кусок суши в тарелку с соевым соусом, поскольку это может привести к тому, что ролл развалится. Также суши-этикет не позволяет добавлять васаби непосредственно в соевый соус. Вместо этого обмакните ролл в каждую приправу отдельно.
- Используйте минимум васаби. В традиционных суши-ресторанах Японии часто подают настоящий, аутентичный васаби. И наоборот, большинство иностранных суши-баров используют поддельный васаби – смесь хрена, горчичной муки, кукурузного крахмала и пищевых красителей. Используйте лишь небольшое количество васаби, чтобы не перебить вкус ваших роллов. В ресторанах высокого класса шеф-повара часто готовят роллы уже с васаби.
- Используйте имбирь как средство для очищения рецепторов. Некоторые посетители любят добавлять имбирь к суши, но его следует употреблять между различными типами суши-роллов.