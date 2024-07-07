Это должен знать каждый: можно ли есть сырой шпинат

Листья шпината могут быть как плоскими, так и слегка волнистыми. Они имеют ярко-зеленый цвет, когда они молодые, и становятся более насыщенными, когда взрослеют.

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Шпинат имеет несколько горьковатый вкус – его можно или любить, или ненавидеть. Поэтому он особенно хорошо сочетается с молочными продуктами и яйцами.

Можно ли есть сырой шпинат

Мягче молодые листья можно есть сырым в салате, тогда как более старый шпинат обычно готовят. Стоит заметить, что он имеет один из самых коротких сроков приготовления среди всех овощей. Во время его количество шпината значительно уменьшается – пакетика весом 450 граммов хватит только на двух человек.



Молодой шпинат можно есть сырым / Фото Unsplash

Как готовить шпинат

Если вы купили предварительно вымытый пакетированный шпинат, его, вероятно, нужно только быстро промыть, чтобы освежить. В отличие от него, домашний шпинат с огорода нужно тщательно промыть в дуршлаге, чтобы удалить грязь и песок.

Далее стряхните лишнюю воду, а если вы планируете жарить его или есть сырым в салате, просушите кухонным полотенцем. У старого шпината могут быть жесткие стебли, поэтому их лучше обрезать. Далее шпинат можно:

запечь 8 – 10 минут,

нарезать и обжарить 1 – 2 минуты,

приготовить на пару 3 – 4 минуты.

Интересно! Чтобы сохранить шпинат в холодильнике как можно дольше, положите его в перфорированный полиэтиленовый пакет. Однако не мойте предварительно листья, иначе оно размокнет.