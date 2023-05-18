Как приготовить идеальный бургер – рецепт от булочки до котлеты

Одно из самых популярных блюд уличной еды – сочный бургер. Его готовят как с говяжьей котлетой, так и с куриной, однако самой главной в блюде есть щей булочка.

Домашний бургер – это не только вкусное блюдо, приготовленное собственноручно, но и капля экспериментов. В такое блюдо можно добавить любые ингредиенты: от сладкого клюквенного варенья с творожной котлетой во фритюре до микса салата коул слоу с квашеным огурцом.

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Хотя главными составляющими удачного бургера являются булочка и котлета. Сегодня мы научим вас, как их готовить, чтобы получились лучше, чем в заведении.

Рецепт булочки на бургер

Время: 3 – 4 часа

Ингредиенты для заварки:

– 20 граммов муки;

– 100 граммов молока.

Для опары:

– 125 граммов теплого молока

– 125 граммов теплой воды

– 50 граммов сахара

– 2 чайные ложки с горкой муки из общей массы

– 6 граммов быстродействующих дрожжей.

Для теста:

– 500 – 550 граммов муки;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– щепотка соли.

Приготовление:

Холодное молоко размешиваем с мукой. Завариваем массу до состояния пасты, охлаждаем.

Смешиваем все ингредиенты для опары, оставляем на 15 – 20 минут, она должна хорошо подняться.

К готовой опаре добавляем яйцо, щепотку соли, муку и замешиваем тесто.

Муку вмешиваем постепенно, начинаем с 500 граммов. Напоследок вмешиваем масло сливочное.

Оставляем тесто на 1 час в теплом городе.

Разделяем тесто на равные части по 120 г на булочку. Формируем их и оставляем на 20 минут булочки.

Каждую булочку раскатываем, не сильно, но примерно такой формы, которые нам нужны. Оставляем подняться на 1 час, они должны хорошо подойти.

Смазываем их яйцом с молоком, присыпаем кунжутом и выпекаем при 180 градусах 25 – 30 минут.

Накрываем горячие булочки полотенцем на 10 минут.

Рецепт говяжьей котлеты на бургер

Время: 1 час

Ингредиенты:

– говядина;

– молоко;

– хлеб;

– лук;

– соль;

– черный молотый перец;

– сухой чеснок;

– зелень;

– яйцо.

Приготовление:

Измельчаем мясо в мясорубке или ножом.

Замачиваем хлеб в молоке и тоже измельчаем. Все вместе перемешиваем.

В зависимости от количества хлеба и молока и густоты фарша ориентируемся на то сколько дать яйца, целое или половинку.

Формируем котлетки на пергаменте, больше чем булочка. Во время жарки они снизятся до нужного размера. Замораживаем их.

Жарим котлету на масле с обеих сторон и еще доготавливаем ее в духовке с кусочком сливочного масла.

Составляем бургер по вашему вкусу.

Приятного аппетита!